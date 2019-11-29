РКН может начать утверждать требования к экспертам по возрастным ограничениям

РКН предлагают наделить полномочиями по утверждению требований к экспертам после исследования о творчестве Егора Крида.

Как сообщает ТАСС, инициатором законопроекта выступает Минкомсвязи. Авторы законопроекта предлагают наделить Роскомнадзор полномочиями на утверждение требований к специалистам, которые исследуют информационную продукцию на предмет определения ее возрастной маркировки.

Разработчики инициативы отмечают, что практика показала необходимость ввести такие требования, чтобы сделать процедуру аккредитации экспертов эффективнее.

По замыслу разработчиков, предлагаемые поправки к закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» должны вступить в силу в сентябре 2020 года.

Напомним, в октябре на сайте Роскомнадзора было опубликовано исследование творчества российского исполнителя Егора Крида. Авторами материала выступили аккредитованные ведомством эксперты. В исследовании утверждалось, что песни Крида крайне вредны для психики несовершеннолетних, а сам музыкант являктся представителем «антироссийской агрессивной субкультуры рэперов, которые несут антиценности сатанизма через музыку». Позже РКН приостановил аккредитацию авторов исследования в качестве экспертов.