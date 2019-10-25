В РКН выяснили, что в песнях Егора Крида заключены "антиценности сатанизма"

Роскомнадзор опубликовал исследование творчества Егора Крида, где доказывается его «связь» с масонами и сатанистами.

Согласно данным из представленного РКН «социокультурного исследования медиасреды выступлений Егора Крида», экспертизу творчества певца проводили специалисты из Тюмени, где в начале октября «Тюменский родительский комитет» призывал бойкотировать его концерт.

В начале документа приводится характеристика всего современного русского рэпа, который, по мнению тюменских экспертов, «представляет собой развлекательную индустрию медиакультуры по зарабатыванию денег». При этом сам Егор Крид в исследовании обозначен как «сын состоятельных родителей, ставший в 20 лет звездой шоу-бизнеса, который представляет зрителям чисто коммерческую версию российского хип-хопа, нацеленную на гламурную жизнь по западным образцам американской шоу-звезды».

Далее специалисты РКН приводят подробное описание татуировок исполнителя, заявляя, что они говорят о его принадлежности к движению New Age («Новая эра»), которое «берет начало в масонской организации».

«Исходя из демонстрируемой певцом принадлежности к движению New Age, хорошо читаемой по его татуировкам, можно сделать вывод о его идеологической ориентации как антироссийского. Итак, Егор Крид — яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи. Тотальный цинизм певца проявляется в пренебрежении как к моральным, так и к культурным нормам россиян», — говорится в исследовании.

Кроме того, РКН приводит также подробную «историко-художественную оценку» выступлений артиста, делая вывод, что они «на 99% состоят из информации, причиняющей вред здоровью и развитию несовершеннолетних».

«Содержание и контекст выступлений Егора Крида носит растлевающий характер для несовершеннолетних и асоциальный характер для всего российского общества», — убеждены эксперты.