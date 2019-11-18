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Авторы экспертизы о сатанизме в песнях Егора Крида могут лишиться аккредитации

Общество
18:02, 18 ноября 2019

Роскомнадзор приостановил на 120 дней аккредитацию экспертов, обвинивших Егора Крида в разрушении государственных устоев.

Соответствующий приказ подписал глава ведомства Александр Жаров, передает «Интерфакс».

РКН установил, что экспертиза не отвечает «требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции». Отмечается, что через 120 дней ведомство может окончательно лишить авторов экспертизы аккредитации.

Напомним, 25 октября Роскомнадзор опубликовал исследование, авторы которого назвали творчество рэпера Егора Крида губительным для российского самосознания. По их мнению, певец является «ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи».

Исследователи указали на то, что выступления исполнителя вводят слушателей в стресс, блокируют развитие интеллекта и способность мыслить логически, что «способствует разрушению традиционных ценностей, преемственности поколений и разрушению государственных устоев». Отмечалось, что песни музыканта якобы не представляют художественной ценности, в связи с чем было предложено запретить их распространение среди несовершеннолетних.

Текст экспертизы привлек внимание журналистов и блогеров, после чего его удалили из открытого доступа. В Роскомнадзоре заявили, что аккредитованные эксперты работают по заказу сторонних организаций, деятельность которых ведомство не контролирует.

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