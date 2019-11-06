Эдуард Бояков подрался с артистом МХАТ им. Горького? В театре всё опровергают

Разбирательства во МХАТе имени Горького продолжаются. 5 ноября группа артистов, которая не согласна с политикой нового худрука театра Эдуарда Боякова, снималась в передаче у Андрея Малахова «Прямой эфир». Говорили о том, как подло поступили с основательницей МХАТа имени Горького Татьяной Дорониной. Было зачитано ее письмо, артисты выступали и говорили о том, что на самом деле происходит в театре.

На следующий день был объявлен сбор труппы, на который не пустили «оппозиционных» руководству артистов. Перед собранием произошла стычка Эдуарда Боякова и Николая Сахарова — актера, который служит в этом театре более 30 лет. Наверное, теперь слишком эмоционального худрука ждут судебные разбирательства.

— На доске объявлений нашего театра было вывешено сообщение, что будет сбор труппы. Я пришел в десять, как и было обозначено, — рассказывает Sobesednik.ru сам артист Николай Сахаров. — Но при входе в эту комнату мне показывают какой-то листочек, где указаны фамилии, кого пускать. Моей фамилии там не было. То есть меня вызывают на работу — и вроде как не вызывают. Но я же понимаю: если бы я не пришел на работу, они юридически меня могли бы уволить. Но говорят: «Вас не велено пускать!» То есть в моем же театре!

Фото сообщения на доске объявлений

Когда все-таки хотел попасть в тот коридор, который вел в комнату, говорю, что в туалет хочу пройти. И тут Бояков появился. Мы стали друг друга снимать на телефон. Вдруг он подходит и рукой начал меня похлопывать по щеке, как проститутку какую-то. Я говорю: «Руки!» Он делает резкое движение, хотел явно ударить, меня царапает, и его оттащили. Его держат, а он орет: «Дайте я его сейчас ударю!»

Я понимаю, почему такая реакция: накануне вышла моя статья в одной газете о ситуации в театре, — объясняет Сахаров. — Он, конечно же, читал и разозлился.

— Это, правда, что на этом собрании Бояков объявил об увольнении оппозиционных артистов?

— Туда я все-таки не попал, но мне передали, что да, он так сказал. Уволят тех, кто не подписал договоры, кто бунтует, кто дружит с теми, кто честно высказывается в прессе. Но юридических оснований у него нет для этого, поэтому и злится.

— Вы обращались в полицию?

— Я сходил в травмпункт, где засвидетельствовал побои. Намерен сейчас подавать заявление. Он — Бояков — озверел. Этому надо поставить уже точку. Причем [он] нарушил закон: вызвал артистов на работу и не пустил. Рассчитывал, что я не приду и тогда меня можно уволить по статье — мол, неявка. А ведь я штатный актер театра.

Понимаете, он же специально провоцирует. Когда прикасался к моему лицу, думал, я буду драться. Так поступают люди, которые сидят на зоне. Там это называется «на ответку». Знаю это, потому что снимался в таких фильмах.

Также в редакцию «Собеседника» поступило из пресс-службы пресс-службы МХАТ им. Горького «мнение о произошедшем инциденте с актером Н. Ю. Сахаровым»:

«Пресс-служба МХАТ им. М. Горького заявляет, что опубликованные сегодня сведения в социальных сетях и на интернет-портале «Собеседник» о нанесении телесных повреждений актеру Николаю Юрьевичу Сахарову не соответствуют действительности. Инцидент с актером произошел утром, когда часть административного и актерского коллектива по предварительному приглашению проходила на производственное совещание. Н. Ю. Сахаров не был приглашен, но пытался пройти. Директор административно-хозяйственного департамента МХАТ Ольга Петровна Ивашова уведомила его об отсутствии его фамилии в списке приглашенных, но он продолжал настаивать на том, чтобы его пропустили, снимая при этом диалог на камеру телефона. Свидетелями возникшей неприятной ситуации были другие актеры, в том числе народный артист России Валентин Валентинович Клементьев. Художественный руководитель театра Эдуард Владиславович Бояков в это время направлялся на Малую сцену, где планировалось совещание. Он видел происходящее, но физически не дотрагиваясь до Н. Ю. Сахарова, прошел в зал. Характеризуя Н. Ю. Сахарова, стоит учитывать его специфические творческие наклонности, в частности, сборник стихов «Совокупность. Генитальная лирика», примеры которых лучше не приводить, исходя из морально-этических и цензурных соображений. Данный инцидент был явной провокацией со стороны Н. Ю. Сахарова. Театр намерен подавать иск в суд».