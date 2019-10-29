Около 30 профинансированных Минкультом фильмов посмотрели менее тысячи зрителей

Больше половины отечественных фильмов, профинансированных Минкультом с 2015 года, почти не имели успеха у зрителей.

Об этом со ссылкой на опубликованные самим министерством 21 октября данные о госфинансировании российских фильмов пишет газета «Ведомости». Ранее издание уже отмечало, что около трети (14 из 38) поддержанных государством с 2015 года отечественных кинокартин не окупили расходов на свое производство.

Как сообщает газета теперь, анализ списков Минкульта также показал, что около 80 из 155 фильмов, профинансированных Фондом кино, в кинотеатрах увидели меньше 10 тысяч зрителей. Кроме того, порядка 30 картин собрали в зрительных залах менее тысячи человек.

В качестве примера «Ведомости» приводят комедию «Любовь без правил», чьи продюсеры Дмитрий Астрахан, Виктория Шамликалашвили и Юлиан Орлов получили в Минкульте 6 млн рублей, однако в кинотеатре фильм не увидел ни один зритель. В аналогичные условия попали фильмы «Весури» и «Бесславные придурки» от продюсера Александра Тютрюмова, на создание которых государство выделило 56 млн рублей, однако в сумме их посмотрели лишь 230 человек.