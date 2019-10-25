На рекламу в кинотеатрах предложили выделять не более десяти минут

В Госдуме предложили ограничить продолжительность рекламного блока перед началом сеансов в кинотеатрах десятью минутами.

С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, передает агентство «Москва».

«Человек приходит, платит за фильм, платит за напитки, за еду, то есть он тратит большую сумму денег, и еще вынужден смотреть огромный объем рекламы. Это несправедливо по отношению к зрителю», – пояснил Свинцов. Он отметл, что вопрос является особенно актуальным для детских сеансов.

Депутат указал на то, что реклама в кинотеатрах иногда длится около 20 минут, что «смазывает просмотр фильма и существенно влияет на эмоциональное состояние».

«Поэтому считаю, что действительно пора провести как минимум аудит этой сферы и выяснить, какой размер рекламного блока компании размещают перед показом художественных фильмов или мультфильмов», – сказал глава думского комитета.

При этом Свинцов подчеркнул, что полностью запрещать рекламу не стоит. По его словам, проблему следует обсудить с сообществом кинематографистов, а также с прокатчиками.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в российских кинотеатрах начнут спрашивать паспорт на входе на сеансы с контентом 18+.