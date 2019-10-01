В библиотеках и кинотеатрах начнут спрашивать паспорт на контент 18+

Библиотекари, продавцы книг и сотрудники кинотеатров получили право спрашивать документы у покупателей, если те обращаются к ним за продукцией с возрастным ограничением «18+».

Соответствующие поправки внесены в федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», сообщает «Версия». Нарушение правил о распространении продукции с возрастными ограничениями может обернуться для сотрудника административным делом.

Согласно новым поправкам, в том числе будет запрещено распространение и продажа печатной продукции с возрастным ограничением на расстоянии менее 100 метров от детсадов, школ, лагерей и санаториев, уточняет «Говорит Москва».

В некоторых книжных магазинах еще до принятия закона руководство обязало кассиров спрашивать документы у покупателей на продукцию с маркировками «16+» и «18+». Так в итоге некоторые старшеклассники не могли приобрести книги авторов, которые входят в школьную программу по литературе.