Оцифрованный голос Виктора Цоя прозвучит на концертах группы "Кино" в 2020 году

Группа «Кино» впервые после тридцатилетнего перерыва выступит на стадионах в Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом было объявлено накануне, 11 октября, в петербургсокм клубе А2 во время мероприятия, посвященного 30-летию альбома «Звезда по имени солнце», пишет «Фонтанка».

В Петербурге группа выступит 31 октября 2020 года в Ледовом дворце, московский концерт пройдет 21 ноября 2020-го на «ВТБ Арене». Билеты поступят в продажу 31 октября 2019 года.

Сообщается, что работа над программой идет несколько месяцев. В ней принимают участие музыканты, игравшие в «Кино» в разные годы, в частности, Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров и Александр Титов. На концертах прозвучит оцифрованный с оригинальных записей голос Виктора Цоя.

Продюсером выступлений станет сын Виктора Цоя Александр, пишет «Коммерсантъ».