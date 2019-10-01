Россия на "Оскаре": какую войну мы посылаем в США

Несколько фильмов, связанных с Великой Отечественной войной, спорили за то, чтобы быть номинированными на «Оскара» от России. Победила «Дылда».

«Дылда» – не совсем о войне. Действие происходит в послевоенном Ленинграде на фоне полнейшей разрухи. Решение отправить эту ленту – прагматичное: режиссер Кантемир Балагов в этом году взял приз в каннской программе «Особый взгляд», фильм также отмечен там наградой мировой прессы. Но главное – прокат в США, который стартует как раз в разгар подготовки оскаровской церемонии. Значит, у «Дылды» будет лобби в американских кинокругах и на фильм по меньшей мере обратят внимание. Это важно: вряд ли заокеанские киноакадемики смотрят хотя бы половину того, что номинируется в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

И погодите наезжать за это на злобных янки. Многие российские киноакадемики накануне наших премий относятся к своим обязанностям примерно так же, притом что им не требуется смотреть ленты из Бангладеш, Ямайки и еще сотни стран. Более того, есть подозрение, что и Российский оскаровский комитет, который каждый год отбирает фильм для американской кинопремии, заседает через пень колоду. Не зря же глава комитета Владимир Меньшов уже который год делает из этой нехитрой процедуры тайну.

Главным конкурентом «Дылды» называли фильм «Т-34», который выполнял функцию бальзама на душу министру Мединскому. Понятно, что кому-то хотелось послать в Америку именно это кино, сделанное по советским лекалам, хотя бы в качестве виртуальной крылатой ракеты: пусть, дескать, знают, янки, что не сломлен русский дух. Но расчет на то, что тамошние киноакадемики после просмотра «Т-34» пустят скупую голливудскую слезу, все равно не оправдался бы.

Желанию отправить в Штаты именно фильм о Великой Отечественной войне могла бы подсобить «Война Анны» Алексея Федорченко: прекрасная камерная картина, без клише – как советских, так и западных, взяла самые престижные российские кинонаграды и вполне могла бы претендовать и на зарубежные. Насколько можно судить по утечкам из Оскаровского комитета, фильм рассматривали, но в условный финал он не попал.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №37-2019 под заголовком «Россия на "Оскаре": какую войну мы посылаем в США».