Сериалы HBO "Игра престолов" и "Чернобыль" получили по десять статуэток "Эмми"

В ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе прошла 71-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми».

Напомним, в июле текущего года стало известно, что завершившаяся на восьмом сезоне «Игра престолов» побила рекорд 25-летней давности и получила 32 номинации на премию «Эмми».

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на трансляцию, которую вел телеканал Fox, в итоге сериал одержал победу лишь в десяти из номинаций, завоевав, в частности, главную награду «Эмми» как «Лучший драматический сериал». Кроме того, исполнитель роли Тириона Ланнистера Питер Динклейдж удостоился статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана.

В свою очередь, нашумевший проет HBO «Чернобыль» был признан лучшим среди мини-сериалов, а также получил еще девять наград, в том числе за режиссуру (Йохан Ренк) и сценарий (Крэйг Мэйзин).

Лучшим комедийным сериалом была объявлена «Дрянь», лучшей драматической актрисой — Джоди Комер («Убивая Еву»), актером — Билли Портер (сериал «Поза»). Награду за лучшую режиссуру драматического сериала получил Джейсон Бейтман («Озарк»).