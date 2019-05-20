Финал "Игры престолов": Дейенерис как любое большое зло

Обозреватель Sobesednik.ru — о том, справедлив ли гнев фанатов «Игры престолов» на финал телесаги.

(осторожно, внутри спойлеры)

Фанатов взбесил финал телесаги «Игра престолов». Впрочем, их негодованию не было предела еще несколько недель назад — более миллиона человек даже потребовали от компании-производителя сериала HBO переснять финальный сезон.

Заключительный шестой эпизод последнего сезона снова вызвал бурю негодования. Создателей обвиняют в том, что они все упростили до предела и убили главную героиню и всеобщую любимицу Дейенерис Таргариен.

А меня как зрителя, который посмотрел все сезоны сериала, взбесила реакция большинства зрителей. Никаких глобальных сюжетных дыр и нелепых поворотов сюжета, к примеру, в предпоследней пятой серии нет, что бы там ни говорили. И непонятно, почему зрители не хотят этого замечать.

Поступок Дейенерис, которая сжигает всю Королевскою Гавань вместе с женщинами, детьми и стариками, совершенно логичен в рамках киноповестования (о сюжете книги судить не берусь). Милашка с белыми волосами всегда хотела власти, покорять огнем и мечом, и не случайно любимое словечко у нее «Дракарис». Она спокойно смотрела на смерть брата, корчащегося в муках, распинала рабовладельцев на столбах, сожительствовала с мужчинами, который ей были нужны и удобны в достижении цели — Железного трона. Стоит ли удивляться, что девушка с плохой наследственностью — ее отец тоже сошел с ума и всех подпалил — пошла по его пути?

«Игра престолов» — сериал про людей и про власть, про то, что она делает с людьми. Если в тебе уже живет червяк, спасения нет: он вырастет в монстра и сожрет тебя же. Рост Дейенерис из маленькой, на самом деле не такой уж хорошей в душе девочки до тирана похуже Серсеи очевиден. И какая разница, что у нее при этом прекрасное личико актрисы Эмилии Кларк? Как любое большое зло, она, конечно же, должна была умереть.

Очевидна и судьба Джона Сноу. Как и всякому приличному, доброму и мягкотелому человеку, ему не место во власти.

А вот Бран Старк на троне — это уже чистая сказка. Такие чистые люди не занимают престол. Но в конце концов, «Игра престолов» — это и есть фэнтези, и кого-то надо было сделать королем на финальном безрыбье.

Никакого обещанного трагического финала тоже не наблюдаем. Санса получила Винтерфелл, Арья едет смотреть мир, Джон остается с Одичалыми, которыми близки ему по духу, и своим волком. В общем-то все оставшиеся в живых Старки неплохо устроились. Все логично, последовательно, красиво. Непонятно другое: почему так долго это все снимали?..