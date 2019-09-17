Российские деятели культуры запустили в соцсетях флешмоб "Я Мы Павел Устинов"

Представители театра и кино записывают обращения в поддержку актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии.

Напомним, 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил 24-летнего актера Павла Устинова, который был жестко задержан силовиками на выходе из метро во время акции протеста 3 августа, к 3,5 годам лишения свободы за то, что он якобы вывихнул плечо одному из росгвардейцев.

Как передает «Коммерсант», вечером того же дня финальные поклоны спектаклей в МХТ им. А. П. Чехова, Театральном центре «На Страстном», Другом театре и «Сатириконе» закончились выступлениями в поддержку Устинова.

«Журналисты отстояли Голунова, рэперы отстояли Хаски. Давайте хотя бы не молчать на поклонах сегодня, завтра и в ближайшие дни!»— обратился к своим коллегам режиссер МХТ им. А. П. Чехова Александр Молочников.

Кроме того, в соцсетях российские деятели культуры начали записывать видеообращения в поддержку Устинова с подписью «Я Мы Павел Устинов» и хештегом #свободупавлуустинову.

«Я думаю, что это полностью сфабрикованное дело, думаю, что это произвол и самосуд», — заявил своим подписчикам актер Александр Паль.

Акцию поддержали также актеры Александр Петров, Павел Табаков, Максим Матвеев. Актриса Елизавета Боярская назвала приговор Устинову «ошибкой». Певец Сергей Лазарев заявил, что вердикт суда — «просто чудовищный приговор молодому парню, который ничего не сделал». Актер Никита Ефремов возмутился, что видео, свидетельствующее о невиновности Устинова, не было принято в качестве доказательства в суде.