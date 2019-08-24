68-летний актер и музыкант Петр Мамонов госпитализирован с инфарктом в тяжелом состоянии.

Информацию об этом ТАСС подтвердила жена музыканта Ольга Мамонова. Она сообщила, что ему стало плохо ночью 23 августа, когда они находились в деревне. Своими силами они добрались на машине до Москвы и вызвали «скорую».

На странице создателя группы «Звуки Му» сообщается, что запланированные концерты артиста отменяются. Ближайший из них должен был состоятся 27 сентября в клубе «16 тонн».

Петр Мамонов помимо своей музыкальной карьеры известен участием в кинофильмах и моноспектаклях. С 1990-х годов он все больше тяготел к актерской карьере. Главная роль в фильме Павла Лунгина «Остров» принесла ему призы за лучшую мужскую роль премий «Ника» и «Золотой орел»