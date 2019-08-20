Анна Нетребко споет с испанским тенором Пласидо Доминго осенью

Оперная певица Анна Нетребко выступит в сентябре в дуэте с испанским оперным певцом Пласидо Доминго, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Инстаграм оперной дивы.

Совместное выступление состоится на открытии нового сезона в Метрополитен-Опера, а в октябре Доминго даст свой сольный концерт в московском «Крокус Сити Холле».

Ранее сообщалось, что Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах девять женщин из сферы музыкальной культуры. Восемь из них выступили с заявлениями анонимно. В Америке в связи с данным процессом уже отменено два выступления оперного исполнителя, сообщает The New York Times.

Сам Доминго принес извинения заявительницам и сказал, что был уверен в добровольности отношений с ним. «Правила и стандарты, по которым нас меряют — и должны мерить — сегодня, сильно отличаются от тех, которые были в прошлом», — сказал тенор.