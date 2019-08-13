Антон Долин: Тарантино не знает, чем занимается Мединский

Квентин Тарантино лично представил в Москве свой новый фильм «Однажды в... Голливуде» и погулял по Красной площади вместе с министром культуры Владимиром Мединским.

Приезд Тарантино в Москву вызвал настоящий ажиотаж. Поклонники преследовали звезду Голливуда буквально по пятам. От такого приема сам Квентин был в шоке: ведь в один из моментов его едва не раздавили!

График в Москве у Тарантино был расписан по минутам. Первым делом Квентин отправился на экскурсию по городу, заглянув в Кремль. Там ему показали сокровища Оружейной палаты, где режиссер с интересом рассматривал экспонаты. Также он осматривал древние соборы. А позже признался, что больше всего его поразила Царь-пушка.

– Царь-пушка – впечатляющее зрелище, – не стал скрывать Квентин. – Хотя мне тут же раскрыли глаза. Оказалось, что, если смотреть на ядра, которые лежат возле нее, станет понятно: они физически в нее не влезут.

Скрыть свой восторг от посещения Москвы эмоциональный Тарантино не смог. Фотографии Квентина возбудили блогеров. Они тут же стали делать на культового режиссера мемы, каждое движение превращая в шутку. Но Квентин на это, похоже, не обижается. В Москве он много рассуждал о русских.

– В детстве я посмотрел ваш фильм «Человек-амфибия», – рассказал Квентин. – Он меня очень впечатлил!

Поклонники преследовали Квентина на каждом шагу. Первым делом они оккупировали отель, в котором остановился режиссер. А вечером перебрались к кинотеатру, где проходила премьера фильма «Однажды в... Голливуде». К приезду Тарантино тут собралась целая толпа. Многие приехали из других городов. Все мечтали взять автограф, сфотографироваться или хотя бы прикоснуться к легенде Голливуда.

Когда приехал Тарантино, ограждения не выдержали натиска толпы. В результате фанаты едва не снесли Квентина. Охране пришлось экстренно эвакуировать режиссера во избежание трагедии. Наверное, именно поэтому Квентин даже не вышел к журналистам на красную д­орожку.

Толпа фанатов чуть не задавила Тарантино // фото: Денис Сорокин

Увидеть Квентина воочию в этот вечер мечтали не только простые зрители, но и знаменитости. Борис Грачевский, Наталья Рудова, Дмитрий Певцов вышагивали по красной дорожке.

– Он – мой самый любимый режиссер! – рассказала Ингеборга Дапкунайте. – Квентин изменил мое понятие о кинематографе как таковом. В каком из девяти его фильмов я могла бы сняться? Нет, я не могла бы, потому что эти фильмы уже сняты.

Как всегда, отличилась Ксюша Собчак. Пропустить приезд Тарантино в Москву светская львица не смогла. На красной дорожке она появилась вместе с членами съемочной группы и начала снимать очередную программу. Зеваки тут же стали фиксировать происходящее на свои телефоны. Но Собчак это сильно не понравилось. «Я запрещаю себя снимать!» – кричала Ксюша на зрителей.

Спустя минуту она вместе с охранником уже разбиралась с одним из зрителей, требуя удалить записанное. Тому пришлось подчиниться. Хотя, как известно, съемка в общественном месте разрешена. Собчак конечно же об этом знает как никто другой.

В зрительный зал Ксюша прошла мимо журналистов, отказавшись отвечать на любые вопросы. Там ее уже ждал возлюбленный – режиссер Константин Богомолов. Тот проник на показ почти тайком – мимо красной дорожки. Рядом с Константином настроение Ксении улучшилось – она не могла скрыть довольной улыбки.

Сам Тарантино перед показом разогревал публику не хуже любого голливудского актера. Он завел зрителей с пол-оборота:

– Одна девушка на красной дорожке мне сказала: «Квентин, у тебя русская душа!» – заявил Тарантино. – Не знаю, так это или нет, но могу со всей русской душой пригласить вас к просмотру фильма.

Кстати, в Москве Квентин признался, что работать до седых волос он не собирается. Культовый режиссер планирует снять свой последний, десятый по счету фильм, после чего уйти на заслуженный о­тдых.

– Каждый мой фильм – это вагончик в составе огромного поезда! – заявил Квентин. – Я хочу снять огромный суперфильм, который станет итогом моей деятельности. Апофеоз всех моих предыдущих картин.

Дмитрий Ильинский

* * *

О визите режиссера мы поговорили с главредом журнала «Искусство кино» Антоном Долиным, который, собственно, «отвечал» за общение Тарантино с российской публикой:

– Тарантино сказал, что, если этот его фильм, девятый по счету, понравится зрителям, он закончит режиссерскую карьеру. Если же нет, снимет еще один, уже точно последний. Ждать ли нам десятую картину?

– Да, он так сказал, но на ходу поменял «показания». Новый фильм – один из лучших в его карьере. Прекрасные артисты, гениальный сценарий, великолепные диалоги и саундтрек, очень неожиданное для Тарантино лирическо-меланхолическое настроение. Но и десятый фильм тоже будет.

«Однажды в... Голливуде», с моей точки зрения, – апофеоз всего, что делал Тарантино, и, возможно, вершина, после которой нужен будет эпилог. Что это будет за фильм, он сам не знает.

– А для нас, россиян, какие смыслы его фильма главные?

– Тарантино исследует то, как встречаются или не встречаются реальность и фантазия. «Однажды в... Голливуде» – его первый фильм по мотивам реальных событий. Но два главных героя – актер Рик Далтон и его дублер, каскадер Клифф Бут, которых играют Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, – вымышленные. Получается, придуманные герои существуют в реальном мире. Вокруг этого и выстроена вся картина. И нам это важно, как и всем, потому что все мы живем в реальности и все мы пытаемся от нее убегать при помощи фантазии. Это общее свойство всего рода человеческого.

«Однажды в... Голливуде» – картина не менее виртуозная, чем «Криминальное чтиво», которое стоит в моем личном рейтинге фильмов Тарантино на первом месте. Вообще, Тарантино в России особенно любят. Это связано с 90-ми годами, когда после советской эпохи люди стали открывать для себя мировой кинематограф. А одним из самых важных фильмов 90-х был «Криминальное чтиво». Поэтому Тарантино для нас практически священная фигура.

Фото: Global Look Press

– А самого Тарантино удивляет эта общероссийская любовь?

– Совершенно, по-моему, не удивляет! Он считает это закономерным, а свои фильмы – заслуживающими этой любви. И он действительно этого заслуживает. Как и многие великие художники, Квентин – нарцисс, абсолютно уверенный в художественной ценности того, что он делает, а эта уверенность подкрепляется любовью народной.

– А что он думает о протестах, в разгар которых приехал в Москву?

– Он ничего об этом не знает. Он приехал – а это для него работа, – и его окатили волны любви. И ни о какой другой России, о том, что происходит за пределами этой любви к нему, он и не догадывается. И о бурлении в соцсетях по поводу его прогулки с Мединским он тоже не догадывается. Для него Мединский – это просто министр культуры страны, куда он приехал со своим фильмом. Он полагает: если министр встречает его, значит, его фильм важен для культуры России, чем он польщен.

– И о деятельности Мединского он не в курсе?

– Абсолютно не в курсе. И даже если бы ему рассказали, то не факт, что он все бы понял.

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Материалы вышли в изданиях «Жёлтая газета. Зажигай!» №31-2019; «Собеседник» №30-2019.