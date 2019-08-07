Квентин Тарантино: Обвинения "Однажды в Голливуде" в расизме – это bullshit

Режиссер Квентин Тарантино и продюсеры фильма «Однажды в Голливуде» Шеннон МакИнтош и Дэвид Хейман посетили Москву.

Встреча журналистов с легендой «хулиганского Голливуда» Квентином Тарантино и продюсерами его новой ленты прошла в столичном отеле The Ritz-Carlton аккурат перед российской премьерой фильма «Однажды в Голливуде» в среду, 7 августа.

Квентин Тарантино и продюсеры Шеннон МакИнтош и Дэвид Хейман в Москве // Фото: Global Look Press

Накануне Тарантино уже успел прогуляться по столице в сопровождении министра культуры Владимира Мединского и сделать несколько колоритных снимков рядом с Царь-колоколом и другими местными достопримечательностями, чем спровоцировал появление шквала новых интернет-мемов.

Журналистов же режиссер сперва успокоил — слухи о том, что его девятый фильм станет последним, далеки от реальности:

— Я планирую все же снять десять фильмов. У меня уже есть идея, правда, я пока не до конца продумал ее воплощение. Но в «Однажды в Голливуде» я поместил всего себя.

Тарантино поделился, что в предпоследнем своем фильме он отразил многие собственные воспоминания об эпохе конца 1960-х — начала 1970-х. В частности, радиопередачи, которыми он заслушивался в автомобиле своих родителей, стали важной составляющей при создании атмосферы «Однажды в Голливуде»:

— Эпоха «нового Голливуда», которая стартовала в начале 70-х годов, — очень важная веха в развитии мировой культуры и кинематографии. Именно поэтому события в моей картине разворачиваются в 1969 году, когда герои почти переступили этот рубеж. Я считаю, что нынешнему кинематографу до сих пор есть чему поучиться у «нового Голливуда», — пояснил он.

— Вопреки распространенному мнению, с Квентином оказалось очень легко и интересно работать. Он полностью отдается работе, иногда предлагая переснять какую-нибудь сцену уже в конце съемочного дня, когда к нему резко приходит новая идея, — поделился продюсировавший последнюю ленту Тарантино Дэвид Хейман, ответив однозначное «нет» на вопрос о том, пытались ли продюсеры сдерживать творческие порывы режиссера.

Квентин Тарантино в Москве // Фото: Global Look Press

Тарантино раскрыл также свое отношение к обвинениям в расизме и жестокости к женщинам в «Однажды в Голливуде», красноречиво описав подобные нападки словом «bullshit»:

— Поймите, Рик Далтон из «Однажды в Голливуде» действительно придерживается радикальных взглядов. Он не хочет ехать сниматься в Италию из-за «этих макаронников» и наотрез отказывается смотерть фильмы с субтитрами. Этот персонаж именно такой, каким должен быть в той среде и в то время. Но это абсолютно не означает, что я придерживаюсь таких же взглядов. Более того, я совершенно не испытываю симпатий к «семье» Мэнсона и считаю, что все происходящее с ними в моем фильме является вполне заслуженным, — рассказал он.

По словам режиссера, он также не хотел высмеивать и другую голливудскую легенду — Брюса Ли, однако это получилось само собой, а образ надменного актера крайне удачно вписался в существующий набор персонажей:

— Я прекрасно понимаю, что в картине я поугорал за счет Брюса Ли. Однако у меня есть основания полагать, что он правда был именно таким — о заносчивости Ли, например, писала даже его жена в воспоминаниях. И почему бы не предположить, что он мог бы говорить о своей воображаемой победе над Мохаммедом Али? В «Однажды в Голливуде» его побеждает Клифф Бут — персонаж в реальности никода не существовавший. Это ведь как порассуждать о том, кто бы победил в схватке Брюса Ли и Дракулы, — пошутил Тарантино.

Кроме того, журналистам также стало известно, что создатель «Бесславных ублюдков» и «Джанго освобожденного» никогда бы не стал снимать фильмы про супергероев или исторические картины, а первой советской лентой, которую в детстве увидел Тарантино, стал «Человек-амфибия».

Квентин Тарантино раздает автогрфы после пресс-конференции в Москве // Фото: Sobesednik.ru

Напомним, последний из снятых Квентином Тарантино фильмов «Однажды в Голливуде» рассказывает о некогда известном актере Рике Далтоне (Леонардо Ди Каприо), переживающем творческий кризис из-за попыток перейти из сериалов в полный метр, и его дублере-каскадере Клиффе Буте (Брэд Питт), исполняющем любую прихоть своего босса-приятеля. Параллельно с жизненными неурядицами Далтона и Бута расцветает актерская карьера их ближайшей соседки Шэрон Тейт (Марго Робби), которая, как это широко известно зрителю в 2019 году, вот-вот станет жертвой «семьи» Чарльза Мэнсона.

Российский зритель же сможет самостоятельно ознакомиться с девятым по счету фильмом Квентина Тарантино после его выхода на экраны кинотеатров 8 августа.