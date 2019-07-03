Тарантино заявил, что уйдет из режиссуры в случае успеха "Однажды в Голливуде"

Квентин Тарантино предположил, что закончит снимать игровые фильмы после своей девятой картины «Однажды в Голливуде».

Об этом известный американский режиссер сообщил в интервью GQ Austarlia.

По словам Тарантино, изначально он планировал снять десять игровых фильмов, однако теперь считает, что может уйти из большого кино после выхода на экраны своей девятой картины.

«Если "Однажды в Голливуде" хорошо встретят, я, возможно, не буду снимать десятый фильм. Может быть, я остановлюсь прямо сейчас! Может быть, я остановлюсь, пока я на пике. Посмотрим», — заявил режиссер, добавив, что все равно будет заниматься творчеством: писать книги и сценарии для театральных постановок.

Создатель легендарных «Бесславных ублюдков» и «Криминального чтива» объяснил свое решение тем, что он «уже дал кино все, что мог».

Напомним, мировая премьера девятого фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась в мае текущего года на Каннском кинофестивале. В России лента выйдет лишь в начале августа.