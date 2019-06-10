"Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича"

Первая публичная читка трагифарса Артура Соломонова — «пьесы о гибкости и бессмертии» — пройдет этим летом в «Театре.doc».

Еще это пьеса о «преступной пластичности человеческой психики» и готовности в определенных условиях воспроизвести самые опасные практики тоталитарного прошлого. Одна завязка ее сюжета способна одновременно вызвать и смех, и оторопь: в одном из российских театров запланирована постановка спектакля о Сталине, и внезапно выясняется, что один из зрителей на предпремьерном показе для СМИ — ни много ни мало глава государства, решивший «взглянуть, как там [его] предшественника показать собираются».

«Полномасштабная постановка представляется проблематичной в свете текущей политической ситуации», — предупреждают организаторы. Тем дороже возможность познакомиться со столь остро и болезненно актуальной пьесой в исполнении блестящих актеров.

В читке участвуют Максим Суханов, Юлия Ауг, Николай Ковбас, Денис Яковлев, Михаил Соколовский, Кирилл Ковбас.

Собранные средства будут направлены на поддержку «Театра.Doc».

4 июля, «Театр.Doc»