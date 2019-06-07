Sobesednik.ru — о том, почему крупные сделки и студийные боссы помешали Fox достойно завершить свою версию «Людей Икс».

Люди Икс наравне с Человеком-пауком, пожалуй, наиболее знакомые российскому зрителю супергерои из комиксов студии Marvel. Фильмы о них, права на которые были выкуплены у разорившейся на тот момент компании-хозяйки студиями Fox и Sony, успешно шли в российском прокате с начала двухтысячных. И до сих пор те «ламповые» трилогии про укушенного радиоактивным пауком Тоби Магуайера и взъерошенного матерщинника Хью Джекмана вызывают у большинства ностальгическую улыбку. Ведь все это было до «Мстителей», железных людей, перезапусков и перезапусков перезапусков.

Но время шло, на экраны вышел «Аватар», и поставляемое в кинотеатры кино окончательно раскололось на крупные франшизы и кино не для всех. А покуда рос запрос публики на зрелищность, воспевающую человеческие особенности, росла и крепла мощь Marvel, перешедшей под крыло вездесущих Disney и начавшей постепенно возвращать себе «блудных сынов», ушедших к другим продюсерским компаниям.

Кадр из фильма "Люди Икс: Темный Феникс" // Фото: "Двадцатый век Фокс СНГ"

Сначала «домой» вернулся «дружелюбный сосед» Человек-паук, которого Disney временно арендовала у Sony, и вот Питер Паркер, в третий раз за каких-то лет пятнадцать сменивший кинематографическую личину (теперь его играет подающий надежды британец Том Холланд), присоединился к команде Мстителей и даже стал преемником самого Железного человека.

Теперь подошла очередь и Людей Икс — недавно наконец завершилась сделка по покупке Fox все тем же гигантом Disney. Казалось бы, радости фанатов нет предела — наконец появилась возможность увидеть почти всех любимых марвеловских персонажей в одном суперкроссовере. Но где-то здесь кроется подвох...

И дело вот в чем: Fox, начав выпускать фильмы о команде мутантов с суперспособностями — и поднимая в них (к слову, довольно качественно) темы дискриминации, расизма, нетерпимости и войны, — почти ни разу за все это время не снизил планку. Помолодевший состав основных персонажей обзавелся весьма востребованными в Голливуде и вне его исполнителями вроде Джеймса МакЭвоя, Майкла Фассбендера, Дженнифер Лоуренс и Николаса Холта. А настоящий ветеран, присутствовавший в лентах о Людях Икс от начала и до конца, Хью Джекман выдал и вовсе одну из самых сильных драматичных актерских работ в области супергероики — речь, конечно, о фильме «Логан».

«Люди Икс: Темный Феникс» должен был стать ключевым фильмом для Fox. И не только потому, что это один из самых популярных у поклонников комиксов о супермутантах сюжет. «Темный Феникс» был призван стать эндшпилем «Фоксов», он был должен поставить точку и обозначить вклад студии в развитие всей истории Людей Икс на большом экране перед тем, как эти герои уйдут под контроль Disney.

Кадр из фильма "Люди Икс: Темный Феникс" // Фото: "Двадцатый век Фокс СНГ"

К сожалению, картина начала сниматься задолго до заключения сделки между студиями, а после того, как покупка Fox оказалась неизбежной, «Темный Феникс» был обречен на пересъемки, перемонтаж и бесконечное обрезание сцен, невыгодных для Disney. Это, как стало ясно почти сразу, обрекает картину на художественную неполноценность и вторичность.

В случае с сюжетом нового фильма франшизы из истории центрального персонажа «Темного Феникса» Джин Грей вырезали все, что связано с главными антагонистами фильма. Очевидно, что изначально авторы картины предполагали ввести в качестве злодеев известную поклонникам расу скруллов — жестоких инопланетных оборотней, промышляющих захватом планет. На роль королевы супостатов даже позвали Джессику Честейн. Однако при покупке студии оказалось, что Disney уже использовали скруллов в «Капитане Марвел», а значит, концепция этой расы в «Людях Икс» ну прямо совершенно не подходит Marvel.

Кадр из фильма "Люди Икс: Темный Феникс" // Фото: "Двадцатый век Фокс СНГ"

Словом, сценарий ленты сильно пострадал, и спасти его, увы, не удалось ни драматической составляющей, ни раскрытием двойственности профессора Икс, который впервые предстал на экране в качестве «плохиша», ни отличному (сколько бы ни ругали выбранную на главную роль Софи Тернер) касту, ни превосходной актерской игре Майкла Фассбендера, которого хочется отметить тут отдельно.

Обидно за сценаристов, режиссера и актеров, явно снимавших другое кино. «Люди Икс: Темный Феникс» означает закат фоксовской франшизы о людях-мутантах, однако последует ли за ним возрождение из пепла уже в стане Marvel — большой вопрос.

Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» вышел в российском прокате 6 июня. Картина рассказывает историю одной из самых одаренных учениц школы мутантов Чарльза Ксавье Джин Грей: во время спасательной операции в космосе в девушку вселяется неведомая сила, которая наделяет ее богоподобными способностями, контролировать которые Джин не умеет...