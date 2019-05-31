В центре внимания
Протестующие повалили забор вокруг намеченной стройки // фото: Anton Basanayev
Сопротивление полезно
"Работодателей вообще не интересуют знания и опыт: возраст – как приговор"
На пороге цифровой диктатуры: как защититься от утечек персональных данных

Новости дня

31 мая, пятница

[13:41]На Бали задержали двух россиян, продававших наркотики по телефону
[12:59]МАК проверит сотрудников после утечки данных о причинах ЧП с SSJ-100
[12:58]Доход научного руководителя Путина снизился на 5% в 2018 году
[12:28]Более половины жителей Москвы положительно относятся к Сергею Собянину
[12:19]Опрос показал, что 40% россиян считают выбранный страной курс неверным
[11:42]Цена на нефть обрушилась после введения США пошлины на мексиканские товары
[11:17]Президент Туркменистана подарил Медведеву щенка алабая с родословной
[10:18]В России из фильма "Рокетмен" вырезали сцены секса и поцелуев с геями
[09:57]Полиция работает на месте гибели человека под колесами электрички в ЦАО
[09:44]Суд признал невозможным изъятие косаток и белух у отловщиков в Приморье
[08:42]Кремль откажется от мелких тем во время "Прямой линии" с Путиным 20 июня
[08:20]"Аэрофлот" назвал "спекуляцией" предварительные выводы МАК о ЧП с SSJ-100
[07:56]Лавров анонсировал встречу Путина и Абэ на саммите G20 в Осаке
[07:37]КНДР казнила пятерых своих представителей после неудачного саммита с США
[07:15]Кратковременные дожди с грозами и +25 градусов пообещали москвичам 31 мая

30 мая, четверг

[17:51]Генпрокуратура заявила об увеличении числа детских смертей от наркотиков
[17:20]Пентагон запретил сотрудничество с РФ при космических запусках с 2023 года
[17:04]Друзь извинился перед "Что? Где? Когда?" за репутационный ущерб
[16:39]РПЦ выступила за дискуссию вокруг ЭКО и вмешательства в гены человека
[16:08]Глава ВЦИОМ анонсировал новое исследование о доверии россиян президенту
[15:50]Жителей Подмосковья призвали обходить деревья из-за грозы и ветра до 20 м/с
[15:24]В РФ прокатчики убрали восточноевропейский акцент злодея из детского мультика
[15:11]ГД в третьем чтении ужесточила наказание для водителей за "пьяные" ДТП
[14:54]ЦБ спрогнозировал снижение ставок по кредитам за счет сокращения инфляции
[14:25]Погибший участник Московского полумарафона предоставлял фальшивую справку
[13:52]Песков заявил, что Кремль знает, как остановить снижение доходов населения
[13:21]В Кремле удивлены падением уровня доверия Путину до исторического минимума
[13:00]В Щелкове разыскивают обстрелявших ТЦ и автомобиль злоумышленников
[12:44]Силуанов предложил снизить ставку НДФЛ для иностранцев до 13%
[12:30]По делу о взрыве в военной академии Петербурга арестован создавший бомбу офицер
[11:59]ГД рассмотрит внесенный Путиным закон о приостановлении действия ДРСМД
[11:49]Количество выпивающих россиян за 2019 год увеличилось до 67%
[11:04]Власти Екатеринбурга получили более 9 тысяч писем о месте для возведения храма
[10:50]Пожарные в "Зимней вишне" проигнорировали короткий путь к спасению людей
[10:31]Медведев подписал постановление об обязательной регистрации любых беспилотников
[10:19]Власти Москвы решили не продлевать метро до Балашихи, Мытищ и Красногорска
[10:03]Дождь с градом и грозой и до +28 градусов пообещали москвичам 30 мая

29 мая, среда

[17:50]Минобороны США обвинило РФ в тайных ядерных запусках и нарушении ДЗЯИ
[16:55]66% россиян собираются сократить траты и начать откладывать сбережения
[16:40]Каменного идола возрастом до 2,3 тысяч лет нашли в канаве под Вологдой


Фото: Global Look Press
Фильтруй лучи: как правильно выбрать солнцезащитные очки
Фото: Shutterstock
Как отличить легальных микрокредиторов от бандитов
Фото: Global Look Press
Куда и как пожаловаться на ненадлежащее качество медицинских услуг
// фото: Andreas Arnold / dpa / Global Look Press
Как сэкономить на разрешении на выезд ребенка за границу
Фото: Global Look Press
Можно ли обойтись без отключений горячей воды летом?
// фото: Olga Sokolova / Russian Look / Global Look Press
Топ-5 косметических процедур против старения
Фото в статье: Shutterstock
Восемь кулинарных секретов лучших поваров мира
кадр из фильма "Малыш Джо"
Десять лучших фильмов Каннского кинофестиваля – 2019
Фото: Shutterstock
Не попасть в капкан. Пять способов противостоять манипуляции
Шесть лучших музыкальных фестивалей лета

В России из фильма "Рокетмен" вырезали сцены секса и поцелуев с геями

Культура и ТВ
10:18, 31 мая 2019

Критики заметили исчезновение ряда сцен из российской версии фильма об Элтоне Джоне, показанного на Каннском фестивале.

Ранее телезрители также сообщали, что российские прокатчики изменили национальность главного злодея мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2», которого в оригинальной версии звали Сергей, и он говорил с ярко выраженным восточноевропейским акцентом.

Как передает телеканал «Дождь», теперь серьезные изменения претерпела и показанная российским журналистам биографическая картина об Элтоне Джоне «Рокетмен».

Отмечается, что прокатчик «Централ Партнершип» вырезал все сцены с мужскими поцелуями, гей-секс и многие фрагменты с наркотиками.

«Действительно, из российской версии "Рокетмена" пропало несколько сцен: эпизод с употреблением наркотиков; слайд из титров, в котором говорилось, что Джон все-таки встретил настоящую любовь (и фото с его супругом); и, главное, постельная сцена, в которой двое мужчин занимались любовью в миссионерской позиции (что должно было подчеркнуть, что разницы между их чувством и гетеросексуальными отношениями нет — любовь одинакова для всех)», — рассказал кинокритик Егор Москвитин, который видел оригинальную версию байопика на Каннском кинофестивале.

 

поделиться:
фото: Daniel DeSlover / Global Look Press

Культура и ТВ

Планы на выходные: документальное кино, история моды и Bon Jovi

Читать далее >

Фото: «Союзмультфильм»

Культура и ТВ

Когда ждать продолжения мультфильмов о Карлсоне?

Читать далее >

Культура и ТВ

В России из фильма "Рокетмен" вырезали сцены секса и поцелуев с геями

Читать далее >

Политика
Мэр города в Якутии добился "опровержения" пародии на себя
Кремль откажется от мелких тем во время "Прямой линии" с Путиным 20 июня
Лавров анонсировал встречу Путина и Абэ на саммите G20 в Осаке
КНДР казнила пятерых своих представителей после неудачного саммита с США
Общество
"Дно пробито": депутат перепутал игры, "пропагандирующие насилие"
МАК проверит сотрудников после утечки данных о причинах ЧП с SSJ-100
Более половины жителей Москвы положительно относятся к Сергею Собянину
Опрос показал, что 40% россиян считают выбранный страной курс неверным
Колумнисты
Avatar

Гужева
Надежда

журналист

Главная проблема, переходящая из созыва в созыв Госдумы, – это вовсе не пустоты под залом для пленарок, а пустота в головах тех, кто в нем заседает и принимает законы вопреки воле избирателей

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Случай с арестом Романа Удота опасен прежде всего не для правозащитников – он создает повод для уголовного преследования целого класса людей, регулярно и нагло угрожающих несогласным

Avatar

Кара-Мурза-ст.
Владимир

журналист

Кампанию по переходу на «цифру», в результате которой оставили людям только 20 каналов (чтобы не из чего было выбирать, кроме дешевых поделок да ток-шоу), провели недаром


Культура и ТВ
Планы на выходные: документальное кино, история моды и Bon Jovi
В России из фильма "Рокетмен" вырезали сцены секса и поцелуев с геями
Друзь извинился перед "Что? Где? Когда?" за репутационный ущерб
В РФ прокатчики убрали восточноевропейский акцент злодея из детского мультика
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова: Мэр Анапы решил прославиться за счет моего имени
Гарик Сукачев объявил о туре в честь своего 60-летия: фоторепортаж
Лиза Арзамасова стала талисманом для сдающих ЕГЭ выпускников
Анна Банщикова вывела в свет красавцев-сыновей

Здоровье
Приятные запахи помогают избавиться от желания закурить
Опасность болезней сердца можно снизить за счет черники
Работа в ночную смену не повышает риск опухолей груди
Две банки энергетиков в час уже опасны для работы сердца
Туризм
Как сэкономить на разрешении на выезд ребенка за границу
На Бали задержали двух россиян, продававших наркотики по телефону
Лишь 10% россиян намерены поехать на летний отдых за границу
Туристический автобус с китайцами перевернулся в Приморье
Авто
Депутат Госдумы: Техосмотр можно вообще отменить для частных лиц
ГД в третьем чтении ужесточила наказание для водителей за "пьяные" ДТП
В РФ увеличат штрафы за повторное нарушение ПДД, зафиксированное камерой
Стоимость полисов ОСАГО с начала года снизилась в среднем на 4%
Недвижимость
Сколько стоит дом построить?
"Нехорошая" деревня
Сколько стоит дом построить? Эксперт – о реальных ценах на ИЖС
Налоги на недвижимость и кадастровая оценка: чтобы и волки сыты, и овцы целы
Читайте также
Действует акция!

Герман Греф // фото: Global Look Press
Греф вытянул золотую карту. На чем Сбербанк зарабатывает и на что тратит
«Зеленая роща»
В сочинском санатории Ростеха обнаружился особняк тёщи Сергея Чемезова
Фото: Shutterstock
Шито-крыто на "Авито". Как обманывают на самом популярном сайте объявлений
Тумсо Абдурахманов
Самый дерзкий чеченец. За что Кадыров ненавидит "кавказского Навального"
Боевики съезжались в ИГИЛ со всего мира // фото: Global Look Press
"Я сбежала из ИГИЛ". Исповедь осужденной за участие в запрещенной организации
Фото: Андрей Струнин
Эмир Кустурица:
Война – это жизнь
Нюта Федермессер // фото: Global Look Press
Нюта Федермессер:
Вам не страшно, говорю я Путину, а мне страшно
Владимир Кошевой // фото: Global Look Press
Владимир Кошевой:
Должна быть точка кипения. Вот во Франции дождались
У Троицкого в «дискохранилище» десятки (или сотни?) тысяч дисков // фото: Сергей Авдуевский
Артемий Троицкий:
Нынешняя власть боится только Лёшу Навального
Игорь Колыванов // фото: Александр Робин / Официальная группа "Торпедо Москва" ФК "ВКонтакте"
Игорь Колыванов:
Бесит, когда футболист страдает фигней! Могу врезать!


Анастасия Волочкова // фото: архив редакции
Анастасия Волочкова: Мэр Анапы решил прославиться за счет моего имени
Катерина Тихонова на защите диссертации
Катерина Тихонова защищала кандидатскую с наушниками в ушах?
Иван Краско // фото автора
Алчные родственники растащили дачу Ивана Краско под Петербургом
Фото в статье: автора
Сестра Муслима Магомаева боится сгореть в своем доме
Фото: Global Look Press
Никита Михалков доказал через суд, что его не "пожирают изнутри"

фото: кадр из сериала "Папины дочки"
Лиза Арзамасова стала талисманом для сдающих ЕГЭ выпускников
Фото: Global Look Press
В Сибири урожай уберут комбайны под управлением искусственного интеллекта
Фото в статье: соцсети
Татьяна Навка покорила Антонио Бандераса: русские в Каннах-2019
Профессиональный ведьмак Арсений // фото в статье: Ольга Кузнецова
Ведьмы и ведьмаки поколения iPhone
Дом со львом изнутри
Путешествуем по России. Дом со львом