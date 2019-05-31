Критики заметили исчезновение ряда сцен из российской версии фильма об Элтоне Джоне, показанного на Каннском фестивале.

Ранее телезрители также сообщали, что российские прокатчики изменили национальность главного злодея мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2», которого в оригинальной версии звали Сергей, и он говорил с ярко выраженным восточноевропейским акцентом.

Как передает телеканал «Дождь», теперь серьезные изменения претерпела и показанная российским журналистам биографическая картина об Элтоне Джоне «Рокетмен».

Отмечается, что прокатчик «Централ Партнершип» вырезал все сцены с мужскими поцелуями, гей-секс и многие фрагменты с наркотиками.

«Действительно, из российской версии "Рокетмена" пропало несколько сцен: эпизод с употреблением наркотиков; слайд из титров, в котором говорилось, что Джон все-таки встретил настоящую любовь (и фото с его супругом); и, главное, постельная сцена, в которой двое мужчин занимались любовью в миссионерской позиции (что должно было подчеркнуть, что разницы между их чувством и гетеросексуальными отношениями нет — любовь одинакова для всех)», — рассказал кинокритик Егор Москвитин, который видел оригинальную версию байопика на Каннском кинофестивале.