В русском дубляже изменилась национальность одного из персонажей мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2».

Как передает Kinopoisk.ru, российские локализаторы решили изменить акцент и национальность главного злодея детского мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» — жестокого директора цирка, которого озвучил Ник Кролл.

В оригинале этого персонажа зовут Сергей и он разговаривает с ярко выраженным восточноевропейским акцентом, однако в русскоязычной версии мультика злодей получил имя Серж и характерный прононс.

Издание предполагает, что такие изменения связаны с попыткой прокатчиков «избежать лишних вопросов со стороны руководящих органов, которые могли помешать прокату мультфильма».