"Би-би-си" запускает мультяшного Путина. В Кремле постараются этого не заметить

Британский канал «Би-би-си» запускает комедийное шоу, ведущим которого станет рисованный Владимир Путин. Назвали передачу почти как соловьёвскую — «Вечер с Владимиром Путиным».

Пока британцы только анонсировали новое шоу. Известно, что первыми гостями «Владимира Путина» станут пресс-секретарь бывшего премьера страны Тони Блэра Аластер Кэмпбелл и журналист Джун Сарпонг.

По случаю столь пикантной новости коллеги набрали номер пресс-секретаря нынешнего главы Кремля Дмитрия Пескова, который сказал, что Владимир Путин не интересуется карикатурами на себя: «Про Путина много написано книг, написано карикатур, создано кукол и шаржей. Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него». Сказал, в общем, красиво.

Однако в том, что Владимиру Владимировичу совершенно параллельны карикатуры на себя, шаржи и мультяшные копии, стоит усомниться. В начале его президентской карьеры были закрыты легендарные и успешные «Куклы» Виктора Шендеровича, а вскоре разогнана и вся команда профи тогдашнего НТВ. Да и в печатных медиа, если можно подать в редакцию сигнал о нежелательности освещения деятельности президента под подобным ракурсом, высшие силы страны порой не могли отказать себе в удовольствии надавить через владельца СМИ. Так что «не интересуют» в данном случае нужно читать в контексте «не приносят удовольствия», а скорее всего — просто раздражают.

Сделают ли британцы лучше, чем делал Шендерович — посмотрим. Озадачатся ли в «Би-би-си» русским переводом или наоборот, будут, к примеру, бороться с «пиратскими» русскоязычными копиями этого шоу, — пока тоже неизвестно. В любом случае рассчитывать, что для российского зрителя это будет смешнее тех же «Кукол» или даже «Вечернего Урганта», пожалуй, не стоит: в Лондоне будут обсуждать во многом собственную политическую кухню, а мультяшный Путин нужен для хайпа и рейтинга.

Куда более понятным для нас остается украинский «Вечерний квартал» Владимира Зеленского. Выпуски прошлых лет лежат в свободном доступе в YouTube, и по-прежнему любой желающий может посмотреть весьма смелые пародии украинцев на Владимира Путина, Виктора Януковича, Петра Порошенко, Юлию Тимошенко и других политиков. А сериал «Слуга народа», где Зеленский играет будущего президента Украины, теперь вообще можно воспринимать как пародию на самого себя.