В Кремле прокомментировали появление комедийного ток-шоу «Би-би-си» с анимированным Владимиром Путиным в роли ведущего.

Напомним, накануне британская телерадиокорпорация «Би-би-си» анонсировала появление нового комедийного ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным», в котором трехмерная анимированная копия российского президента будет выступать в роли ведущего.

Как передает радиостанция «Говорит Москва», в Кремле, комментируя данную новость, заявили, что Владимира Путина не интересуют карикатуры и шаржы на него.

«Про Путина много написано книг, написано карикатур, создано кукол и шаржей. Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него», — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.