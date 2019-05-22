BBC объявил о запуске комедийного ток-шоу, ведущим в котором станет анимированный президент России Владимир Путин.

Как говорится в заявлении пресс-центра телеканала, передача будет называться «Вечер с Владимиром Путиным», где анимированный президент РФ будет не только общаться с реальным гостями, сидя за столом, но и ходить по студии, обращаясь к зрителям в зале. Отмечается, что в настоящий момент готовы уже два пилотных эпизода ток-шоу.

Первыми гостями передачи станут пресс-секретарь бывшего премьера Великобритании Тони Блэра Аластер Кэмпбелл и журналист Джун Сарпонг.

При этом многие жители Великобритании восприняли анонс BBC негативно, отметив, что не стоит российскому президенту быть ведущим комедийного шоу на британском телевидении.