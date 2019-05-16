Константин Хабенский получил главную роль в фильме-катастрофе

О том, что студия «ТРИТЭ» приступила к съемкам фильма-катастрофы «Огонь», сообщила у себя в Instagram актриса Ирина Горбачева..

По ее словам, съемки продлятся до октября этого года и пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Карелии, Таганроге и Петрозаводске.

Предполагаются масштабные натурные съемки, грандиозные массовые сцены со спецэффектами и технически сложными трюками. Задействуют самолеты Ил-62, Ан-26 и даже самолеты-амфибии Бе-200 и вертолеты Ми-8. Свои роли сыграют спасатели и пожарные МЧС.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Горбачева (@irinagorbacheva_) 15 Май 2019 в 9:46 PDT

«"Огонь" — это героическая история о работе и жизни пожарных и спасателей, которые встают на пути беспощадной стихии. Приходят на помощь к людям тогда, когда уже, кажется, и помощи ждать неоткуда», — сообщает актриса.

В фильме, который будет показан на телеканале «Россия 1» в декабре 2020 года, снимутся Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Виктор Добронравов, Иван Янковский, Роман Курцын, сама Ирина Горбачева и другие артисты. Режиссером выступит Алексей Нужный.