Максим Галкин объяснил, почему не сыграл главную роль в картине "Юморист"

1 марта в широкий прокат вышла картина «Юморист» о жизни эстрадного артиста Бориса Аркадьева. Это режиссерский дебют журналиста и сценариста Михаила Идова. Главную роль (собирательный образ Жванецкого, Хазанова и других советских сатириков) сыграл актер Алексей Агранович.

«Это ещё один фильм, в котором в главной роли мог быть я, дорогие мои подписчики!» — написал у себя в Instagram Максим Галкин.

По словам телеведущего, он дошел до стадии кинопроб, общаясь с продюсером и режиссером: «Мы сошлись по всем вопросам, но неразрешимые обстоятельства, связанные с моими телесъёмками, ёлками, детьми и домашним хозяйством, разлучили меня с этой работой», — признался Галкин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 1 Мар 2019 в 2:27 PST

Артист отметил высокий профессионализм и талант всех, кто принял участие в создании этой картины. «Талантливо сыграл Алексей Агранович. Теперь даже я, читавший много раз сценарий и примеривавший эту роль на себя, не представляю никого другого в роли юмориста Бориса Аркадьева. Получился очень хороший фильм про отношения Артиста и Власти, Юмора и Идеологиии, про то время и при этом про наше. Фильм по достоинству уже оценили наши мэтры юмора Михаил Жванецкий и Геннадий Хазанов, а теперь можете оценить и вы, дорогие друзья!» — сообщил Галкин.

Артист также предложил своим поклонникам устроить себе дополнительное развлечение, представив его на месте Аграновича — в главной роли.