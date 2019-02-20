Максим Галкин показал, как Алла и Лиза собираются в магазин за подарками к 23 февраля

Свежая публикация в Instagram Максима Галкина в очередной раз умилила поклонников семьи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 20 Фев 2019 в 7:12 PST

«Немного сегодняшнего единственного моего полностью выходного дня в феврале без съёмок и концертов. Гуляли с Гариком. Лиза с мамой поехали в магазин за подарками для меня и Гарика на 23 февраля. Когда я спросил у Лизы, куда они, она пыталась скрыть, как могла, цель поездки», — написал шоумен, прикрепив к посту видео.

«Неужто за носками отправились?», «Прелесть какая», «Алла Борисовна красотка, прямо Дюймовочка! Выглядит отлично, интересно, как она похудела так?», «Вы все прекрасны! Максим, чаще снимайте деток и Аллу Борисовну», «Лиза такая смешная, скрытность прямо зашкаливает», «А Гарри, по-моему, живет на папе», «На Лизу и Гарри можно смотреть бесконечно», — ответили Галкину поклонники.