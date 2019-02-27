Чулпан Хаматова сообщила о завершении съемок сериала "Зулейха открывает глаза"

Российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова опубликовала в Instagram несколько кадров сериала «Зулейха открывает глаза», съемки которого только что завершились.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Чулпан Хаматова (@chulpanofficial) 22 Фев 2019 в 12:05 PST

«Вчера попрощалась с моей Зулейхой... Теперь так же, как и вы, буду ждать встречи с ней в многосерийном фильме на канале "Россия". Спасибо всей съёмочной группе, актерами, детям-актерам. Это была целая и удивительная жизнь!» — написала Чулпан в своем блоге.

Действие картины разворачивается в 30-е годы ХХ века. Крестьян из татарской деревни отправляют на каторгу в Сибирь. Зулейхе и ее односельчанам приходится научиться выживать в глухой тайге без теплой одежды и крова впроголодь. В сериале также снялись Сергей Маковецкий, Роман Мадянов, Юлия Пересильд, Александр Баширов и другие.