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От "бондианы" до "ДМБ": семь "мужских" картин ко Дню защитника Отечества

Культура и ТВ

Кадр из фильма "Казино Рояль"
Кадр из фильма "Казино Рояль"

Sobesednik.ru — о том, что посмотреть 23 февраля, если российское кино о войне уже вызывает легкое ощущение тошноты.

Так уж повелось, что носящий громкое патриотическое название и отмечающийся 23 февраля праздник то ли из благородной справедливости (в противовес гендерному 8 марта), то ли на волне распространенного на нашей родине сексизма (шучу, конечно — страна у нас самая прогрессивная) воспринимается большей частью россиян как исключительно «мужской». А потому и поздравлять в этот день положено всех представителей сильной (да простят меня феминистки) половины человечества в независимости от их отношения к военной службе.

Посему и фильмы Sobesednik.ru решил подобрать для этого случая весьма отдаленно связанные с той самой защитой Отечества, но до глубины души «мужские». Способен ли вышибить Джон Кассаветис скупую мужскую слезу, мы и проверим благодаря следующей нашей подборке.

«12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета (1956)

Кадр из фильма "12 разгневанных мужчин" // Фото: скриншот с YouTube

Помните распиаренный донельзя михалковский фильм «12»? Хотелось бы назвать его высокохудожественным оммажем Люмету, но, увы, то была настоящая — и сильно уступающая оригиналу — калька с голливудской картины 1956 года.

Сюжет таков: в руках 12 присяжных заседателей, представляющих самые разные социальные группы, профессии и темпераменты, находится судьба совсем юного парнишки, обвиняемого в убийстве отца. Уставшие от жары и духоты, спешащие разойтись по домам мужчины не слишком озабочены тем, насколько справедливым окажется их решение: для ускорения процесса 11 из них голосуют за смертную казнь для подсудимого, но облаченный в символический белый цвет Генри Фонда выражает сомнение по поводу виновности юноши. Проповедуя идеи справедливости и гуманизма, он пытается убедить остальных в том, что каждый заслуживает второго шанса.

Здесь и начинается самое интересное. Глубокий анализ и детальное изучение Люметом человеческой психологии, а также заложенные в картине библейские отсылки дают зрителю огромное пространство для поиска скрытых смыслов и истин. За героями, успевающими измениться до неузнаваемости к финалу ленты, интересно наблюдать благодаря виртуозно сконструированным диалогам, позволяющим режиссеру раскрутить детективную составляющую сюжета в ограниченном четырьмя стенами пространстве.

«Рабочий поселок» Владимира Венгерова (1965)

Кадр из фильма "Рабочий поселок" // Фото: скриншот с YouTube

Этот фильм, поставленный в светлую оттепельную эпоху при содействии тогда еще совсем юного Алексея Германа, не содержит каких-то немыслимых открытий в плане киноязыка, однако отличается свойственным оттепели показом другой, далеко не героической стороны войны. 

Отвоевавший свое Леонид возвращается в родной поселок, жизнь в котором худо-бедно, но входит в привычное русло. У Леонида есть семья, но больше нет зрения, а значит — и возможности честно трудиться. В попытках отыскать экзистенцию герой тянется к бутылке, теряет жену и уважение односельчан.

Черно-белая, неспешно тянущаяся лента чуть ли не впервые в советском кино выражает идею о том, что люди возвращаюся с войны не героями, но калеками. «Рабочий поселок» Венгерова, конечно, далеко не «Таксист» Скорсезе, в котором эта мысль была доведена до ума (а точнее — безумия), но определенно заслуживает внимания.

«Мужья» Джона Кассаветиса (1970)

Кадр из фильма "Мужья" // Фото: скриншот с YouTube

Представитель «нового Голливуда», актер и режиссер Джон Кассаветис всегда знал подход к раскрытию загадочной мужской натуры. Его фильмы брутальны, психологичны и не слишком динамичны, но неизменно содержат в себе некий внутренний стержень, не позволяющий сюжету распасться, а зрителю не дающий оторваться от экрана.

В «Мужьях» Кассаветис обращается к истории о троих закадычных друзьях, недавно похоронивших четвертого. Кажущиеся вполне успешными жизни каждого из них теперь представляются героям чем-то эфемерным и бессмысленным. Решая на денек-другой окунуться в былые холостые деньки, друзья пускаются во все тяжкие, пьют и пристают к женщинам, затем спасаются от похмелья — и ведут бесконечные разговоры о жизни.

Не характерные для Голливуда ритм картины и обрывистые, служащие не для развития сюжета, а для большего погружения в психологию героев диалоги делают этот фильм максимально человечным и привлекательным как для мужчин, способных, возможно, увидеть в героях Кассаветиса самих себя, так и для их женщин, жаждущих понять скрытный мужской характер.

«Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы (1979)

Кадр из фильма "Апокалипсис сегодня" // Фото: скриншот с YouTube

Этот — уже второй в нашей сегодняшней подборке — фильм — представитель «нового Голливуда» вобрал в себя, пожалуй, все лучшее, что было представлено в американском кино того времени: поистине голливудский размах со взрывами, джунглями и «запахом напалма по утрам», философские диалоги и пацифистский пафос, безумного Марлона Брандо и вводящий в транс голос Джима Моррисона из гениально подобранного саундтрека.

Картина о безумии и поисках истины на фоне одной из абсурднейших войн в истории стала культовой и в одночасье сорвала овации всего мирового сообщества, включая и россиян, которые, правда, освоили «Апокалипсис» уже в 90-е, по понятным причинам увидя в нем неиссякаемый источник аллюзий на российскую действительность.

«Фейерверк» Такеши Китано (1997)

Кадр из фильма "Фейерверк" // Фото: скриншот с YouTube

Причудливое сочетание жестокости и философской интертекстуальности, характерной исключительно для азиатского менталитета, отчего-то превращают посвященные историям о якудзе картины Такеши Китано в притчи о любви и спасении.

Таким на поверку оказывается и «Фейерверк», рассказывающий об отставном полицейском (его играет сам маэстро Такеши), вынужденном преступить закон ради помощи вдове убитого коллеги, параллизованному другу и смертельно больной жене. Кровавая и построенная на насилии криминальная драма к финалу становится экзистенциальным путешествием героя, сопровождающимся удивительным визуальным рядом с грамотным сочетанием динамики в сценах перестрелок и статики при изображении жизни героев.

Мир фильмов Китано, где покой и беспредел сосуществуют в сюрреалистической гармонии, в том числе и в человеческой душе, недаром стал так популярен даже за пределами синефильских кругов.

«ДМБ» Романа Качанова (2000)

Кадр из фильма "ДМБ" // Фото: скриншот с YouTube

А теперь в программе шоковая терапия и резкий переход от философских притч Страны восходящего солнца к отечественному «героическому эпосу» о трудностях армейской жизни трех товарищей по несчастью: Пули, Бомбы и Штыка. На удивление остроумно написанный Иваном Охлобыстиным сценарий в сочетании с режиссурой Романа Качанова и невозмутимой актерской игрой Петра Коршункова и Станислава Дужникова в свое время вскрыли внутреннюю комичность солдатских порядков, дедовщины и коррупции внутри военных структур. Выйдя на экраны после миллениума (а для российского кино — точки невозврата), «ДМБ», уже признанный классикой новой отечественной комедии, теперь наверняка прошибет на ностальгию и служивших, и тех, кому повезло чуть больше.

«Казино "Рояль"» Мартина Кэмпбелла (2006)

Кадр из фильма "Казино "Рояль" // Фото: скриншот с YouTube

Завершая подборку, отойдем, пожалуй, на внушительное расстояние от вопросов бытия и вспомним излюбленную мальчиками всех возрастов «бондиану». И пусть рассуждать о том, кто лучший «агент 007» — Шон Коннери или Тимоти Далтон, — можно до посинения, отрицать факт слишком уж нарочитой наивности и высокой условности в большинстве картин о Джеймсе Бонде невозможно.

Как, впрочем, невозможно не заметить, что с приходом в середине 2000-х к роли самого известного шпиона МИ-6 актера Дэниэла Крэйга тональность «бондианы» сильно изменилась. Более серьезное звучание, детальный подход к проработке персонажей и их мотиваций, куда более впечатляющая драматургия по сравнению с предыдущими лентами серии в совокупности с традиционными, написанными специально к картинам саундреками заставили взглянуть на фильмы о Джеймсе Бонде по-новому.

В этом ключе сняты (и к просмотру 23 февраля обязательны) «Казино "Рояль"» Мартина Кэмпбелла, «Квант милосердия» Марка Форстера и «007: Координаты "Скайфолл"» Сэма Мендеса. Что именно побудило создателей четвертой главы «бондианы» с Дэниэлом Крэйгом вернуться к былым карикатурным сюжетам и картонным злодеям, неизвестно. Однако пространства для маневра по выбору фильма у нас и без «Спектра» вполне достаточно.

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Кадр из фильма "Казино Рояль"

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Колумнисты
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Мовчан
Андрей

экономист

С точки зрения выполнения тезисов этого путинского послания все понятно: они никогда не выполняются. Пожалуй, это самый скучный из всех перформансов подобного рода за все годы

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Баканов
Константин

обозреватель

У министра культуры Мединского вся жизнь – бой. Берет плацдарм за плацдармом. Даже если проиграл одну битву – тут же рвется на следующую с шашкой наголо

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Невзоров
Александр

публицист

Гундяев так же трагичен, как Путин, который тоже олицетворяет собой прошлое. У них, мне кажется, задача: Россия должна быть самой отсталой, архаичной и при этом самой страшной страной


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