СК попросили проверить версию заговора в деле о гибели Александра Пушкина

Депутат парламента Ленобласти Владимир Петров попросил следователей расследовать обстоятельства гибели Александра Пушкина.

Как передает РИА «Новости», в пятницу, 8 февраля, депутат парламента Ленинградской области Владимир Петров направил в Следственный комитет письмо с просьбой расследовать смерть великого русского поэта Александра Пушкина.

По словам народного избранника, многие современники поэта высказывали предположение о том, что его гибель не была случайной. Он подчеркивает, что, согласно одной из популярных версий, Александр Пушкин мог стать жертвой заговора.

Владимир Петров добавил, что пролить свет на обстоятельства смерти поэта следует также по той причине, что Пушкин по-прежнему остается огромным моральным и культурным авторитетом для россиян.

Напомним, 1 февраля стало известно, что Генпрокуратура возобновила расследование причин гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в окрестностях горы Отортен в 1959 году.