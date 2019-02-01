Генпрокуратура исключила криминальную версию гибели группы Дятлова

Генпрокуратура возобновила расследование причин гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году.

Как передает ТАСС со ссылкой на интернет-канал Генпрокуратуры «Эфир», причиной возобновления расследования по данному делу стали многочисленные обращения общественников, родственников и прессы с просьбой установить истину.

«Согласно постановлению о прекращении уголовного дела от 28 мая 1959 года, официальная причина гибели — это стихийная сила, преодолеть которую туристическая группа не смогла. И это все. А вот число версий, которые сегодня выдвигают как эксперты, так и просто интересующиеся люди, доходит до 75. И там содержатся даже самые одиозные — такие, как инопланетное вмешательство или потустороннее», — рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, наиболее вероятными версиями, которые рассмотрят Генпрокуратура и привлеченные для расследования специалисты в сфере геодезии и метеорологии, а также сотрудники МЧС, являются лавина, снежная доска и ураган.

При этом криминальную версию гибели группы Дятлова в окрестностях горы Отортен Генпрокуратура полностью исключает.