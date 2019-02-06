Организаторы "Оскара" отказались от ведущего для экономии времени

Церемония вручения премии «Оскар», которая состоится 24 февраля, впервые за 30 лет пройдет без ведущего.

Ранее Sobesednik.ru писал, что актер Кевин Харт отказался вести «Оскар» в 2019 году из-за скандала, который разгорелся из-за резких высказываний актера против геев, опубликованных им в Twitter в 2009 году.

Как передает Reuters, теперь организаторы церемонии вручения кинопремии решили вообще отказаться от ведущего.

По словам директора развлекательных программ телеканала ABC Кэри Берк, продюсеры пошли на такой шаг, чтобы сократить длительность мероприятия до трех часов.

Отмечается, что награды на церемонии будут вручать приглашенные знаменитости.

Агентство подчеркивает также, что в последний раз церемония вручения премии «Оскар» проходила без ведущего только в 1989 году.

Напомним, в конце января американская киноакадемия объявила номинантов на свою премию. В числе претендентов на победу в категории «Лучший фильм» оказались картины «Черная пантера», «Звезда родилась», «Зеленая книга», «Богемская рапсодия», «Черный клановец», «Рома», «Власть» и «Фаворитка».