Определились претенденты на кинопремию "Оскар-2019"

Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на премию «Оскар-2019».

На сайте американской киноакадемии сообщается, что на награду за лучший фильм претендуют фильмы «Черная пантера», «Звезда родилась», «Зеленая книга», «Богемская рапсодия», «Черный клановец», «Рома», «Власть» и «Фаворитка».

За звание лучшего режиссера поборются пять человек: Альфонсо Куарон («Рома»), Адам Маккей («Власть»), Спайк Ли («Черный клановец»), Павел Павликовский («Холодная война») и Йоргос Лантимос («Фаворитка»).

«Оскар» в номинации «Лучший актер» могут получить Вигго Мортенсен («Зеленая книга»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Уиллем Дефо («На пороге вечности»), Кристиан Бэйл («Власть») и Рами Малек («Богемская рапсодия»).

Лучшую актрису выберут среди следующих претенденток: Гленн Клоуз («Жена»), Оливия Колман («Фаворитка»), Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»), Ялица Апарисио («Рома») и Леди Гага («Звезда родилась»).

Лучшим полнометражным анимационным фильмом могут стать «Суперсемейка 2», «Человек-паук: Через вселенные», «Ральф против интернета», «Остров собак» и «Мирай из будущего».

91-я церемония вручения самой престижной кинематографической премии мира состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе. Примечательно, что в этом году, по данным СМИ, мероприятие пройдет без одного ведущего: победителей будут объявлять несколько конферансье. Последний раз вручение премии без ведущего происходило ровно 30 лет назад. В 1958 году ее вели сразу четыре ведущих, а в 1987 году – трое.