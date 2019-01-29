У "Золотого орла" попросили позолотить когти

Михалкову и Мединскому прозрачно намекнули, кому нужно дать денег. Иначе...

Зеркало для... Путина

Режиссер-документалист Сергей Мирошниченко, вручавший на церемонии «Золотой орел» приз за лучший документальный фильм, попросил увеличить финансирование документального кино в России.

– Бюджет документального кино меньше бюджета средней игровой картины. На все наше кино. На всех, – сказал со сцены Мирошниченко. – А мы – зеркало деяний государства. В этом зеркале отражаются деяния Сталина, Брежнева... (Пауза.) Спасибо телевидению. Если бы не любовь к документальному кино Добродеева, Эрнста, Златопольского...

До этого Сергей Мирошниченко раздал комплименты «замечательным продюсерам» Михалкову, Верещагину, Сельянову и другим, которые «объединились и создали Фонд кино», но посетовал, что почти все студии документального кино в стране закрыты, а «здания передали церкви: Бог дал – Бог взял».

Открывая конверт (победителем оказался фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни»), режиссер заметил, что «бюджет этой картины меньше бюджета одной смены в игровом кино», однако создатели ленты про камчатских медведей тут же это опровергли.

Между тем г-н Мирошниченко, как и присутствовавший в зале министр культуры Мединский, прекрасно знает, что самый успешный и титулованный документалист России Виталий Манский лишен не только госфинансирования, но и, по сути, возможности проводить в стране фестиваль в полном объеме из-за конфликта с Мединским и российской властью в целом. Оборвавшейся на Брежневе цепочкой правителей Мирошниченко, получается, тонко намекнул, что без денег документалисты могут уйти в стан тех, кто будет снимать и о деяниях Путина. А с деньгами не уйдут. Тонко.

Михалков продолжил «Движение вверх»

Защищать персонажей вроде Манского на «Орле» не принято, зато принято бить челом пред Никитой Михалковым. На этой церемонии здравицы в честь контролирующего премию Никиты Сергеевича звучали пять раз. Благодарила его, например, дочь Анна, получившая приз за лучшую женскую роль на ТВ в сериале «Обычная женщина». Правда, эффектно и остроумно: «Единственный не занятой в семье человек, который досмотрел сериал до конца, был мой папа».

В основном благодарности и поцелуи Н. С. получал за фильм «Движение вверх», который продюсировался на его студии «ТриТэ» и в итоге получил пять «Орлов». Благодарили и монтажеры, и актеры за то, что именно им выпала честь быть отобранными Никитой Сергеевичем.

Триумфатором можно назвать и Александра Петрова, который в день церемонии отмечал 30-летие. В номинации «Лучшая мужская роль» молодой актер был выдвинут аж дважды (из трех номинантов) – за роли в фильмах «Гоголь. Вий» и «Лед», но «Орла» получил только за лучшую роль на ТВ (сериал «Sпарта»).

А главным победителем стал режиссер с уникальным арт-взглядом на кино Алексей Федорченко. За ленту «Война Анны» он взял две главные награды церемонии – «Лучший режиссер» и «Лучший фильм».

Алексей Федорченко // фото: Андрей Струнин

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Материал вышел в издании «Собеседник» №03-2019 под заголовком «У "Золотого орла" попросили позолотить когти».