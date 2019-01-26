Церемония вручения премии "Золотой орел" в Москве

25 января в Москве состоялась XVII церемония вручения национальной кинопремии «Золотой Орел».

За статуэтку в номинации «Лучший фильм» боролись пять картин: «Лед» Олега Трофима, «Движение вверх» Антона Мегердичева, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Спитак» Александра Котта и «Война Анны» Алексея Федорченко. Победа досталась последнему фильму, в котором рассказывается о девочке, спрятавшейся в камине во время захвата украинской деревни нацистами в 1941 году.

Лучшим актером признали Владимира Машкова за роль в фильме «Движение вверх», а лучшей актрисой – Аглаю Тарасову, сыгравшую в картине «Лед».

Премию «Золотой орел» вручают ежегодно с 2002 года. Победителей выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России. 25 января глава РФ Владимир Путин направил гостям и участникам церемонии приветствие, в котором отметил, что «Золотой орел» «по праву считается свидетельством высочайшего профессионализма и безупречного художественного вкуса».

Фотографии с мероприятия смотрите в галерее Sobesednik.ru:

Режиссер Алексей Федорченко

Актер Александр Петров с коллегами

Министр культуры Владимир Мединский

Актер Евгений Стычкин

Режиссер и телеведущая Авдотья Смирнова

Актер Сергей Гармаш

Актриса Дарья Повереннова

Журналист Эрнест Мацкявичюс

Актриса Светлана Ходченкова

Сенатор Алексей Пушков

Актриса Ксения Раппопорт