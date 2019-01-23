Зачем российской попсе понадобилось вернуть цензуру

Российских поп-певцов стало что-то отчаянно тревожить. Высказывание новоиспеченного заслуженного артиста России Димы Билана о хаосе в музыке, о необходимости ввести «некие рамки, структуры, которые будут просеивать все это», кто-то принял за призыв к политической цензуре. Боярский – за худсоветы для актерского цеха, а Билан – для певческого. На самом же деле попсу в последнее время тревожит один персонаж – Сергей Шнуров.

Почему вдруг так? Да просто группа «Ленинград» стала затыкать за пояс всю поп-обойму. Раньше поляна была поделена просто: рок рвал стадионы, а попса окучивала ТВ и корпоративы. Теперь же бригаду Шнура стали звать по меньшей мере на половину поп-церемоний, причем в качестве хедлайнера. Билану и Валерии полагается робко спеть по скучной песенке и уйти, а потом выходит Шнуров и мало того что зажигает по полной, так еще и спрашивает у всей этой поп-братии: «Ну что вам еще спеть? «Вояж»? А давайте, погнали!» Да, с матюками. Да, в эфир не войдет. Но так и быть, отрывайтесь, раз уж мы к вам приехали.

Бесит? Конечно! Добавим к этому итоги новогоднего чёса: «Ленинград» стал самым дорогим проектом, который заказывали на корпоративы к ёлочке. Отсюда и растут ноги у виртуальных баттлов Шнура и продюсера Иосифа Пригожина на тему мата. Вот и Билан позже уточнил, что «есть что-то тревожное во всей этой вседозволенности», что «мы перестали отличать черное от белого». Но кто сказал, что Билан – это белое?

А теперь о политике. Науськивать власти закручивать гайки пора объявить запрещенным приемом. Так когда-то делали стукачи, жаждущие избавиться от надоевшего соседа. Власть всегда будет за цензуру. А вот индивидуальные предприниматели, к коим относятся большинство исполнителей, должны быть за свободу, даже если они начали терять свои доходы.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №02-2019 под заголовком «Зачем попсе цензура».