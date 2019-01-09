В Думе выступили против идеи Билана о введении цензуры

Зампред комитета ГД по образованию и науке Борис Чернышов выступил против идеи Димы Билана о введении цензуры в музыке.

После сольного концерта в Абу-Даби заслуженный артист РФ Дима Билан заявил, что в западной музыке творится «какой-то хаос». «Если можно каким-то образом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный "трэш" и вседозволенность, то, быть может, и стоит ввести некие рамки, – заявил певец. – Должны быть структуры, которые будут просеивать все это. Хотя я открыт миру, но то, что сейчас происходит, — перебор».

Заявление Билана вызвало широкий общественный резонанс. Зампред комитета ГД по образованию и науке Борис Чернышов опубликовал открытое письмо музыканту, где вспомнил о советских худсоветах, загубивших сотни песен. «Я против подобной цензуры, не дающей право на свободомыслие. Тем более, что практической пользы от этого не будет – не пропущенные цензурой произведения можно будет легко найти в интернете», – цитирует депутата агентство «Москва».

Чернышов также сказал, что создание нового ведомства, которое будет цензурировать музыкальные композиции, не одобрят российские граждане. «Ведь им на шею обрушится дополнительная налоговая нагрузка, когда в стране появится очередное ведомство, финансируемое из бюджета и дублирующее функции Минкульта», – объяснил он.