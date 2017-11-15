Владимир Мирзоев: Дюжев причисляет себя к новым дворянам

Режиссер Владимир Мирзоев – о заявлении Дмитрия Дюжева, которого возмутило безразличие к нему со стороны народа.

Удивительное, если не сказать больше, интервью дал любимец публики Дмитрий Дюжев в программе «Без обид» латвийского телеканала LTV7. Оно поражает с первых же слов.

Ведущий, напомнив, что Дмитрий Дюжев с недавних пор стал режиссером, спросил, как он себя чувствует в режиссерском кресле. «Как давно желанное, необходимое для мысли и души... Вообще, это такое состояние, не сравнимое ни с каким другим, когда от твоего настроения зависит настроение ста человек съемочной группы и артистов...» – патетично ответствовал Дмитрий с любезнейшей улыбкой.

Из дальнейшего очевидно, что Дмитрий Дюжев относится к профессии и режиссера, и актера с большим пиететом. «Актер может умереть, играя Гамлета», – считает он. – Потому что зашкаливает артерия, тромб рвется». По его мнению, профессия актера заставляет играть со смертью ради того, чтобы увлечь зрителя, «доставить зрителю досуг».

А зритель, как последовало из дальнейшего признания, Дмитрия Дюжева разочаровывает. Не соответствует зритель высокой планке предоставляемых Дмитрием услуг. И Дюжев рассказал о своей недавней психологической травме. Он летел на гастроли с билетом в бизнес-классе. А очередь на посадку была одна, где стояли все вперемешку. Пассажиры с «экономом» и приличные люди с «бизнесом». И когда пассажиры «эконома» не захотели пропустить Дюжева без очереди, актер-режиссер обиделся.



«И вот я думаю – о чем мне с вами говорить, какой вообще диалог? Я ради вашего удивления и досуга жизнью рискую... – заявил в интервью Дюжев. – Димка, тебе холодно, тебе страшно, тебе зябко, ты трясешься? Забудь, тебя люди любят, они ждут твоего выхода на экраны, иди, порви свою грудь! И потом я оказываюсь среди этих самых зрителей – и мое место в последнем вагоне?.. Это правильно, когда для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные, вы этого заслуживаете!» – резюмировал Дмитрий.

Что это было? С этим вопросом Sobesednik.ru обратился к режиссеру Владимиру Мирзоеву.

– Это иллюстрация того факта, что общество стало сословным. И Дюжев, по-видимому, себя причисляет к новым дворянам, или к премиальному классу. Видимо, так обстоят дела. А его высказывание о том, что зрители чего-то там недостойны, – это повторение мысли, которую мы часто слышим от наших руководителей о том, что у них проблемы с народом, что народ имеет то начальство, которое он заслуживает. Собственно, это то же самое, та же мысль, только немного откорректированная в сторону театра и кино.

Но я думаю, тут главное источник самой обиды – то есть человек ощущает себя членом некоего привилегированного класса, особого сословия. И устройство нашего общества действительно таково, об этом можно говорить, посмотрев на зарплаты, на то, как люди живут, как они общаются, на то, есть ли обратная связь между новыми дворянами и простыми смертными. Обратной связи нет. Так что вот – сословное общество у нас. А какой уж это век на дворе, это каждый по-своему судит: кто говорит, что 19-й, кто говорит, что 11-й.

– Но здесь есть нюанс. Дмитрий говорил о том, как он рискует жизнью ради зрителя, а зритель неблагодарный.

– Это немного по-детски, но это нормально. Актер в силу профессии как раз и должен быть инфантильным до какой-то степени. Иначе он не сможет выходить на съемочную площадку или на сцену. Поэтому я не думаю, что надо особо осуждать тут конкретно Дюжева, скорее тут нужно говорить о том, что у нас крайне несовременное общество.