Дмитрий Дюжев считает россиян достойными только "бездарных сериалов"

Известный актер Дмитрий Дюжев раскритиковал российских зрителей, назвав их достойными «дешевых и бездарных» сериалов.

Такими откровениями артист поделился в эфире латвийского телеканала LTV. Столь резкой оценки российские зрители удостоились от Дюжева после того, как актера не пустили без очереди на стойку регистрации в аэропорту. Поняв, что большинство находящихся в очереди пассажиров являются обладателями билетов в эконом-класс, Дмитрий Дюжев попробовал пройти к стойке регистрации. Некоторые люди возмутились таким поведением звезды, потребовав его вернуться в начало очереди.

Такое отношение обидело артиста. В эфире латвийского телевидения он заявил, что во время съемок он нередко рисковал жизнью и здоровьем ради удовольствия зрителей, но его старания им безразличны. Такое отношение к работе артиста Дюжев связал с качеством контента на отечественных телеканалах: «Это все говорит о том, что это правильно, что для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете. Получается, вы заслуживаете того продукта, который вы смотрите».