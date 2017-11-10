Винокур заявил, что Дубовицкая "понятия не имеет" о смерти Задорнова

Артист Владимир Винокур призвал не спешить с сообщениями о смерти сатирика Михаила Задорнова.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни от рака. В честь него в Москве может появиться мемориальная доска.

Владимир Винокур в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» усомнился в правдивости сообщений о смерти сатирика. По его словам, Регина Дубовицкая, подтвердившая смерть Задорнова, не знает о происходящем.

«Верить телевидению и радио я никогда не буду. Двадцать секунд назад я разговаривал с Региной Дубовицкой. Она понятия не имеет. Это раз. А второе, вот две недели назад хоронили [Дмитрия] Хворостовского. Слава богу, он живой. Вот даже НТВ сейчас сообщило, а я считаю, что это соревнование, кто быстрее. Я пока ни жене его дозвониться не могу, никому», — сказал артист.

Между тем соболезнования в связи со смертью Задорнова выразил президент РФ Владимир Путин, передает РИА «Новости».

«Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Задорнова», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По данным Telegram-канала Mash, Задорнова похоронят в Латвии рядом с могилой его родителей.