На 70-м году жизни от рака скончался сатирик Михаил Задорнов

СМИ сообщили о смерти известного юмориста и писателя Михаила Задорного, долгое время страдавшего от онкологии.

Как передают «Известия», писатель и сатирик Михаил Задорнов ушел из жизни в возрасте 69 лет.

Уточняется, что артист долгое время боролся с онкологией: обострение болезни Задорнова произошло летом 2016 года, в результате чего сатирик отменил все свои выступления и гастроли. Однако в конце прошлого года юморист был прооперирован в Германии, что помогло ему улучшить состояние здоровья. Кроме того, в ноябре 2017 года СМИ сообщали, что Задорнов принял православие и соборовался.

Известие о смерти юмориста подтвердил народный артист СССР Иосиф Кобзон.

«Он был абсолютно неизлечим, у него были поражены оба полушария мозга. Вчера вечером он скончался. Очень жаль. Он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят», — приводит слова Кобзона RT.

Однако официальных комментариев и подтверждения смерти сатирика от родственников СМИ пока не приводят.

«Вы знаете, просто слов нет. Я думала, что все-таки обойдется, он так боролся. Ну что сказать, он был очень талантливый. Во всем талантливый. И в отношениях с людьми тоже был талантливым», — прокомментировала телеканалу РЕН ТВ смерть своего коллеги артистка Регина Дубовицкая.