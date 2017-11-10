В Мосгордуме не исключили установку мемориальной доски Задорнову

В Москве могут установить мемориальную доску в честь сатирика Михаила Задорнова, скончавшегося на 70-м году жизни.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Михаил Задорнов скончался от онкологического заболевания в возрасте 69 лет.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал РИАМО, что в столице может появиться мемориальная доска в честь сатирика.

«Уверен, что будут обращения в Московскую городскую думу, которые мы рассмотрим и поддержим. Возможно, появится мемориальная доска. Подобно тому, как на доме, где ранее жил [сатирик Григорий] Горин, была установлена табличка с барельефом, около которой теперь москвичи и гости Москвы останавливаются»,— сказал Герасимов.

Депутат Мосгордумы добавил, что Задорнов был одним «из ярчайших в современном искусстве».