Сериал "Троцкий": Стильно, модно, молодежно

Обозреватель Sobesednik.ru попытался разобраться, почему в соцсетях кипит так разум возмущенный от сериала «Троцкий».

Забавно, но вековой юбилей октябрьской революции (или переворота, как кому угодно) 1917 года вызвал резонанс в информационном пространстве лишь выходом на центральных телеканалах сериалов «Троцкий» и «Демон революции» — про двух революционных вождей, соответственно. На их фоне померкли и различные политические, преимущественно маргинальные, акции, приуроченные к знаменательной дате, и даже, прости господи, очередное выдвижение в президенты Геннадия Зюганова.

Ожидаемого и левыми, и правыми, и просто уставшими от текущего положения вещей нумерологического чуда не произошло — никакого «можем повторить» не случилось. Вместо этого общественно-политический дискурс и особенно левый его спектр явно оживился обсуждением сериальных премьер. И пальма первенства в этом смысле, разумеется, у «Троцкого» — проекта самой первой «кнопки».

Сразу же после выхода первых серий «Троцкого» в социальные сети посыпались откровенно хейтерские рецензии от более-менее заметных несунов левоинтеллектуальных идей в массы, не говоря уже о среднестатистических блоггерах, само собой, считающих себя экспертами в киноискусстве и, конечно же, в истории нашего отечества. Это как бы при том, что обычно все у нас «не такие как все», поэтому брезгуют смотреть зомбирующий пропагандой телевизор, а то и вовсе презирающие любую продукцию отечественной киноиндустрии: «ну разве же могут у нас что-то хорошее снять, да бросьте…»

Преодолеть такую мощнейшую волну токсичного кликушества и все-таки начать смотреть «Троцкого», по правде говоря, требует некоторых усилий. Но если вы действительно не яростный троцкист, до сих пор раздающий газетки на плохой бумаге работягам возле фабричных проходных, а вечерами декламирующий своей девушке тезисы Льва Давидовича вместо слов любви, то желание искать в сериале изъяны пройдет у вас довольно быстро. Ведь он действительно снят довольно качественно, недешево и даже неординарно, во всяком случае по отечественным меркам.

Режиссер Александр Котт — крепкий профессионал и свое дело знает. Достаточно убедителен и актерский состав: Сергей Гармаш, как всегда, отрабатывает уже полюбившийся типаж жесткого харизматика средних лет, а обычно воспринимаемый как легкомысленный комик Евгений Стычкин внезапно уловил какой-то такой особый нерв Ильича, позволяющий не воспринимать его персонажем анекдотов. А вездесущий Михаил Пореченков умудряется компенсировать мастерством раздражение от его увлечения пострелять в украинцев на Донбассе в реальной жизни. Ну и, разумеется, сложно себе представить кого-то другого в роли Троцкого, кроме Константина Хабенского — ну а кто бы из современных артистов сыграл лучше?

Со сценарием сложнее: его писали три человека. Диалоги местами действительно глупы и явно не выдерживают тест на простейшее историческое соответствие даже самой лексики. Но исторического несоответствия было полным-полно и в «Девяти жизнях Нестора Махно», однако сериал стал поистине культовым для всех анархистов, за исключением совсем уж безголовых диванных теоретиков-сектантов.

Кроме того, в «Троцком» встречаются реплики, спровоцировавшие сетевую общественность на обвинения в пропаганде антисемитизма. Хотя уж вряд ли такая задача была у съемочной группы, включая сценаристов, и тем более трудно себе представить какой-то специальный антисемитский «госзаказ». Просто следует признать: что в нашем обществе по-прежнему имеет место дремучий бытовой шовинизм, откуда и вытекают все те самые стереотипы в отношении еврейской национальности, которые мы в данном случае имеем несчастье наблюдать на телеэкране. Сценаристы ведь тоже люди — те же самые, от сохи, так сказать, из народа, с тем же самым культурным (точнее, бескультурным) багажом.

Не следует забывать, что сериал — это все-таки формат массового искусства. Это трудно понять безнадежно далеким от народа левым интеллектуалам, которые уверены, что позиционирование Льва Троцкого в качестве гениального пиарщика революции — это что-то плохое. Ну а как еще рассказать биографию этой исторической фигуры условному молодому хипстеру с вейпом в одной руке и со спиннером в другой, если он и о дедушке Ленине-то имеет весьма смутное представление, не говоря уже о Троцком? Именно вот так — с появлением в пилотной серии Льва Давидовича в стильном кожаном одеянии, под героический саундтрек почти как в «Игре престолов», нагнетающего ужас похлеще Дарта Вейдера. Может, это и есть тот самый «пост-постмодернизм», когда непосредственно постмодернизм уже давно шлет приветы со свалки истории в нынешнюю данность? В любом случае, просмотр «Троцкого» будет для молодежной аудитории всяко полезнее, чем какой-нибудь бессмысленный, сугубо развлекательный, без какого-либо образовательного бэкграунда фильм типа «Тор: Рагнарёк».