Культура и ТВ
Источник: «Собеседник» №33-2017
10:07, 01 Сентября 2017 Версия для печати

Владимир Кара-Мурза-ст.: "Культура" и Литва против пропаганды

На прошлой неделе каналу «Культура» исполнилось 20 лет
На прошлой неделе каналу «Культура» исполнилось 20 лет
Фото: Стоп-кадр YouTube

Обозреватель Sobesednik.ru Владимир Кара-Мурза-старший – о телеканале «Культура» как луче света в царстве пропаганды.

На прошлой неделе каналу «Культура» исполнилось 20 лет. Я помню, как мы расстраивались, когда она заняла частоту ленинградского канала – там выходили нестандартные передачи. Но «Культура» сумела делом доказать свое право на жизнь. Я люблю канал «Культура». Мне нравится, что нет рекламы, которая на других каналах уже подступает к горлу. Новости не политизированные, никакой «Единой России» нет и в помине. Транслируют фестивали классической музыки. Показывают качественные советские фильмы. Недавно с удовольствием пересмотрел «Человека в проходном дворе». Если они в этом направлении и дальше станут прогрессировать, буду только рад. Этим летом на канале прошли сокращения – это вызвало определенные опасения насчет падения уровня программ. Но я пока никаких негативных изменений не заметил, ничего важного из эфира не исчезло.

Владимир Кара-Мурза-старший
Владимир Кара-Мурза-старший
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Литовская комиссия по радио и телевидению обвинила российские телеканалы («Россию 1» и «ТВ Центр») в разжигании войны и ненависти (конкретно речь идет о «Вечере с Владимиром Соловьевым» и «Праве знать») и скорее всего запретит их трансляцию на 3 месяца. Хотя ВГТРК в лице Петра Федорова, главы дирекции международных отношений, эти упреки считает несправедливыми. Он называет антиукраинские пассажи набивших оскомину «экспертов» «свободным выражением людьми своей точки зрения». А свободу они, мол, не вправе ограничивать. Но я думаю, Петр сам не верит в то, что говорит, и понимает, что никакой свободы мнений на российском ТВ нет. Недавно я был за границей и смотрел канал «РТР-Планета». Публицистические программы подбираются таким образом, что трудно не заметить лживую подачу информации, милитаристский уклон. Если уже в России возмущаются нагнетанием страстей и агрессии, представляю, как недовольны русскоязычные люди, живущие за границей и вынужденные на это смотреть. Считаю: Литва вправе ограничить сигнал, и ее примеру последуют другие страны.

читайте также:«Большинство людей, к которым подойдут представительные интервьюеры и спросят, например: "Поддерживаете ли вы Владимира Путина?", ответят: "Да"»
Владимир Кара-Мурза-ст.: Есть ли вера теленовостям?
Обозреватель Sobesednik.ru Владимир Кара-Мурза-старший – о реальном отношении телезрителей к новостной пропаганде »

читайте также:Башар Асад
За Сирию Башара Асада заступились на телеканале "Культура"
Освещение успехов российской авиации в Сирии докатилось и до канала «Культура», узнал Sobesednik.ru »

Также по теме
Пропаганда
Кара-Мурза-ст. Владимир

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

Планы на выходные: дзен, благотворительность и кино 1–3 сентября
11:22, 01 Сентября 2017
Самые яркие события первых выходных осени в Москве — в подборке Sobesednik.ru
»
Владимир Кара-Мурза-ст.: "Культура" и Литва против пропаганды
10:07, 01 Сентября 2017
Обозреватель Sobesednik.ru Владимир Кара-Мурза-старший – о телеканале «Культура» как луче света в царстве пропаганды
»
Четыре ситуации, когда действительно пора менять работу
07:03, 01 Сентября 2017
Sobesednik.ru выявил ряд существенных оснований к тому, чтобы поменять место работы
»