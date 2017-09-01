Владимир Кара-Мурза-ст.: "Культура" и Литва против пропаганды

Обозреватель Sobesednik.ru Владимир Кара-Мурза-старший – о телеканале «Культура» как луче света в царстве пропаганды.

На прошлой неделе каналу «Культура» исполнилось 20 лет. Я помню, как мы расстраивались, когда она заняла частоту ленинградского канала – там выходили нестандартные передачи. Но «Культура» сумела делом доказать свое право на жизнь. Я люблю канал «Культура». Мне нравится, что нет рекламы, которая на других каналах уже подступает к горлу. Новости не политизированные, никакой «Единой России» нет и в помине. Транслируют фестивали классической музыки. Показывают качественные советские фильмы. Недавно с удовольствием пересмотрел «Человека в проходном дворе». Если они в этом направлении и дальше станут прогрессировать, буду только рад. Этим летом на канале прошли сокращения – это вызвало определенные опасения насчет падения уровня программ. Но я пока никаких негативных изменений не заметил, ничего важного из эфира не исчезло.

Владимир Кара-Мурза-старший Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Литовская комиссия по радио и телевидению обвинила российские телеканалы («Россию 1» и «ТВ Центр») в разжигании войны и ненависти (конкретно речь идет о «Вечере с Владимиром Соловьевым» и «Праве знать») и скорее всего запретит их трансляцию на 3 месяца. Хотя ВГТРК в лице Петра Федорова, главы дирекции международных отношений, эти упреки считает несправедливыми. Он называет антиукраинские пассажи набивших оскомину «экспертов» «свободным выражением людьми своей точки зрения». А свободу они, мол, не вправе ограничивать. Но я думаю, Петр сам не верит в то, что говорит, и понимает, что никакой свободы мнений на российском ТВ нет. Недавно я был за границей и смотрел канал «РТР-Планета». Публицистические программы подбираются таким образом, что трудно не заметить лживую подачу информации, милитаристский уклон. Если уже в России возмущаются нагнетанием страстей и агрессии, представляю, как недовольны русскоязычные люди, живущие за границей и вынужденные на это смотреть. Считаю: Литва вправе ограничить сигнал, и ее примеру последуют другие страны.