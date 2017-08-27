Культура и ТВ
Источник: НСН
14:08, 27 Августа 2017 Версия для печати

Отец Цоя назвал "дурацким" желание Серебренникова снять фильм о его сыне

Роберт Цой, отец музыканта Виктора Цоя, хочет, чтобы режиссера Кирилла Серебренникова «засудили», если он виновен.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что съемки фильма «Лето» о Викторе Цое продолжились после ареста Кирилла Серебренникова.

Роберт Цой в разговоре с НСН заявил, что не знаком с режиссером и хочет, чтобы ему досталось по заслугам. «Я хочу, если он виноват, чтоб его засудили. И все, — сказал Цой. — Я его не видел, не слышал, вообще не знаю. Только недавно узнал вообще, что есть такой Серебренников».

Отец музыканта счел странным такой подход к созданию фильма о его сыне.

«Это полный нонсенс. Я не понимаю, как это. Дурацкое желание», — заключил Цой.

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