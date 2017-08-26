Фильм о Цое продолжили снимать ночью без Серебренникова

Съёмки фильма «Лето» Серебренникова продолжились в Петербурге, несмотря на слова продюсера о приостановке работы.

Ранее Sobesednik.ru писал, что худрука театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова, обвиняемого в многомиллионных хищениях бюджетных средств, отправили под домашний арест до 19 октября. Ему запретили пользоваться интернетом и телефоном, а также выходить на улицу. Репетиции Серебренникову разрешили посещать только с разрешения следователя. 25 августа адвокаты режиссёра обжаловали его домашний арест.

«Интерфакс» сообщает, что в ночь на 26 августа в Северной столице перекрыли перекрёсток 8-й Советской и Новгородской улиц для съёмок киноленты «Лето» о Викторе Цое. Туда прибыли трейлеры со съёмочной группой, автобус с массовкой и советские автомобили.

Съёмочная бригада отказалась общаться с журналистами, им также запретили фиксировать происходящее на площадке на видео и фото.

Кто руководил съёмочным процессом, не сообщается. Однако известно, что разрешение на перекрытие улиц в городе дал комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

25 августа продюсер картины Илья Стюарт сообщил, что работу над «Летом» заморозят «после съёмок технических сцен и сцен, которые актёры и группа успели отрепетировать ещё вместе с режиссёром и по его заметкам». По словам продюсера, закончить фильм без режиссёра невозможно: «Кирилл Серебренников наш режиссёр и наш близкий друг, его фильм не может быть доснят без его участия. Это позиция съёмочной группы и всех наших партнёров. Мы благодарим всех друзей и коллег за невероятную поддержку в эти дни».