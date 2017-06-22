Кино про "Кино": сразу два фильма о Викторе Цое

Режиссер Кирилл Серебренников и музыкант Алексей Рыбин собираются снять по фильму о Викторе Цое.

Цой и «Кино» – символ перестроечной русской жажды перемен. Символ не выдуманный, не мифический и ничем не испорченный. 21 июня Виктору Робертовичу исполнилось бы 55...

Встретиться со звездой по имени Цой нам вскоре помогут два фильма о нем. Один из них с кратким названием «Цой» будет снимать режиссер Кирилл Серебренников вместе с оператором Владиславом Опельянцем. Музыкальный дизайн фильма создавал один из лучших современных композиторов Илья Демуцкий. Сценарий – писатель Михаил Идов, работавший в том же качестве для фильма «Духless 2» и сериалов «Лондонград» и «Оптимисты».

Михаил Идов говорит, что фильм расскажет о периоде конца 70-х – начала 80-х. Тогда начинающему рокеру Цою было всего 18, но он уже написал свои первые хиты – «Алюминиевые огурцы» и «Восьмиклассницу». По жанру это рок-мюзикл, так что ждите много музыки – как группы «Кино», так и той, что звучала из катушечных магнитофонов в Ленинграде тех лет. Фильм Серебренникова будет, видимо, очень атмосферным, он, как говорит сценарист, «не только о самом Цое... он скорее про то, каково быть подростком в Ленинграде начала 80-х, городе невероятной затхлости, свежести, злости, любви, гения, идиотизма».

Съемки начнутся в Петербурге в июле – августе. Типаж главного героя сильно сужает рамки кастинга. Актер на главную роль до сих пор не утвержден, несмотря на то, что весной был объявлен чуть ли не всенародный поиск – и через агентства, и через фейсбук Серебренникова. Впрочем, как нам сказали в съемочной группе, кандидат на роль есть, но его имя пока не раскрывается.

Видимо, та же проблема кастинга стоит и перед создателем еще одного фильма про Виктора Цоя. Его начинает снимать Алексей Рыбин – музыкант, писатель и режиссер, чей дебютный фильм только что был показан на «Кинотавре». Рыбин и Цой какое-то время были друзьями – «дружили запоем», вместе основали «Кино» и записали первый альбом.

– Мы несколько лет готовили фильм, и 21 июня, в день рождения Цоя, у нас первый съемочный день. Фильм охватывает 1982–1983 годы. Это будет художественная картина, и главную роль, и Марьяну, и всех остальных будут играть профессиональные актеры. Кто именно – пока секрет. Снимать мы будем в Питере, и думаю, что съемки продлятся до конца года, – рассказал Алексей Sobesednik.ru. Бюджет составит 5–10 млн долларов.