Культура и ТВ
Источник: «Собеседник» №23-2017
20:07, 22 Июня 2017 Версия для печати

Кино про "Кино": сразу два фильма о Викторе Цое

Цой Виктор
Виктор Цой
Фото: Global Look Press

Режиссер Кирилл Серебренников и музыкант Алексей Рыбин собираются снять по фильму о Викторе Цое.

Цой и «Кино» – символ перестроечной русской жажды перемен. Символ не выдуманный, не мифический и ничем не испорченный. 21 июня Виктору Робертовичу исполнилось бы 55...

Встретиться со звездой по имени Цой нам вскоре помогут два фильма о нем. Один из них с кратким названием «Цой» будет снимать режиссер Кирилл Серебренников вместе с оператором Владиславом Опельянцем. Музыкальный дизайн фильма создавал один из лучших современных композиторов Илья Демуцкий. Сценарий – писатель Михаил Идов, работавший в том же качестве для фильма «Духless 2» и сериалов «Лондонград» и «Оптимисты».

Михаил Идов говорит, что фильм расскажет о периоде конца 70-х – начала 80-х. Тогда начинающему рокеру Цою было всего 18, но он уже написал свои первые хиты – «Алюминиевые огурцы» и «Восьмиклассницу». По жанру это рок-мюзикл, так что ждите много музыки – как группы «Кино», так и той, что звучала из катушечных магнитофонов в Ленинграде тех лет. Фильм Серебренникова будет, видимо, очень атмосферным, он, как говорит сценарист, «не только о самом Цое... он скорее про то, каково быть подростком в Ленинграде начала 80-х, городе невероятной затхлости, свежести, злости, любви, гения, идиотизма».

Съемки начнутся в Петербурге в июле – августе. Типаж главного героя сильно сужает рамки кастинга. Актер на главную роль до сих пор не утвержден, несмотря на то, что весной был объявлен чуть ли не всенародный поиск – и через агентства, и через фейсбук Серебренникова. Впрочем, как нам сказали в съемочной группе, кандидат на роль есть, но его имя пока не раскрывается.

Видимо, та же проблема кастинга стоит и перед создателем еще одного фильма про Виктора Цоя. Его начинает снимать Алексей Рыбин – музыкант, писатель и режиссер, чей дебютный фильм только что был показан на «Кинотавре». Рыбин и Цой какое-то время были друзьями – «дружили запоем», вместе основали «Кино» и записали первый альбом.

– Мы несколько лет готовили фильм, и 21 июня, в день рождения Цоя, у нас первый съемочный день. Фильм охватывает 1982–1983 годы. Это будет художественная картина, и главную роль, и Марьяну, и всех остальных будут играть профессиональные актеры. Кто именно – пока секрет. Снимать мы будем в Питере, и думаю, что съемки продлятся до конца года, – рассказал Алексей Sobesednik.ru. Бюджет составит 5–10 млн долларов.

читайте также:
Сына Виктора Цоя пытались похитить
Сыну легендарного Виктора Цоя Александру пришлось пережить страшное - его хотели похитить »

читайте также:
Диванчик Виктора Цоя
Трехкомнатная квартира под номером 56 в одном из домов в центре Москвы, на Каретном ряду, – культовое место русского рока. Формировавшиеся рок-звезды здесь жили, ели, пили, общались, здесь же игрались легендарные квартирники »

Балуева Анна

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

Кино про "Кино": сразу два фильма о Викторе Цое
20:07, 22 Июня 2017
Режиссер Кирилл Серебренников и музыкант Алексей Рыбин собираются снять по фильму о Викторе Цое
»
WhatsApp закончит работать на старых версиях Android в 2020 году
18:06, 22 Июня 2017
Разработчики WhatsApp заявили, что мессенджер перестанет обновляться для некоторых устаревших ОС уже с 30 июня 2017 года
»
Продажи нового поколения Mazda CX-5 в РФ стартуют 1 июля 2017-го
17:27, 22 Июня 2017
Представители Mazda сообщили, что самый экономный вариант новой CX-5 обойдется автолюбителям в 1 431 тыс. рублей
»