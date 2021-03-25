Набиуллина признала, что годовая инфляция будет в два раза выше ожидаемой

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предположила, что к концу года Россия перешагнёт инфляцию в 8%.

«Это много. Это больше, чем наша цель - 4%»

, – заявила она в эфире ВГТРК. По её словам, повлияли на процесс и пандемия, и общемировые тенденции по росту цен. Ещё в октябре прогноз инфляции составлял 7,4–7,9%.

Набиуллина отмечает, что в начале года у населения существенно снизилась потребительская активность, но позже спрос на товары и услуги довольно скоро стабилизировался.