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«Миллиардеры найдут способ уйти от налогов»: Силуанов объяснил отказ от прогрессивной шкалы

Решетников коллегу поддержал, заявив, что крупный бизнес просто уйдет в Беларусь, чтобы не платить налоги в России

Фото: Global Look Press

Антон Силуанов

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в ближайшие три года переход на прогрессивную шкалу налогообложения не планируется. Нежелание поднимать размер налогов в зависимости от размера доходов чиновник объяснил заботой о среднем классе, который, по его словам, пострадает от этой меры в первую очередь, ведь наиболее богатые предприниматели смогут найти способ ничего не платить.

«Крупные миллиардеры найдут способ, как уйти от налогообложения, в первую очередь пострадает средний класс», — пояснил он (цитата по РИА Новости).

Эту мысль развил глава Минэкономики Максим Решетников, объяснив, как именно предприниматели сумеют не платить налоги — бизнес, считает он, просто уйдет в Беларусь или в Казахстан, ориентируясь на конкурентные предложения: «Бизнес выбирает юрисдикции, (...) есть у нас Казахстан, Белоруссия, — которые предполагают совсем иной уровень налогообложения, в том числе в оплате труда».

Он согласен с коллегой по правительству в том, что к вопросу об изменении налоговой системы нужно подходить «аккуратно».

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