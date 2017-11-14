Дмитрий Быков: У меня нет никаких отношений с властью

Sobesednik.ru поговорил с Дмитрием Быковым о его недавнем визите в верхнюю палату российского парламента.

Писатель, публицист, журналист «Собеседника» Дмитрий Быков и­зумил Совет Федерации, куда был неожиданно приглашен, своей речью о нынешних «быстродумающих» школьниках, таланты и ум которых могут оказаться лишними в нашей стране.

– Дмитрий, ваши отношения с властью таковы, что вы не откликаетесь на ее приглашения, да и она вас теперь не приглашает. Что в таком случае означает ваш приход в СФ?

– Да нет у меня, слава Богу, никаких отношений с властью. Мы существуем в разных плоскостях. СФ завел такой обычай – приглашать лекторов на «Час эксперта». Если у меня есть возможность рассказать о проблемах школы и, может быть, привлечь к ним внимание – это, по-моему, надо сделать. И лишний раз сказать вслух, что воспитание гражданина немыслимо в атмосфере страха и доносительства. Дело, по-моему, благое.

– Вы верите, что из российской молодежи будет толк? Вы говорили о ваших учениках из хорошей школы. Но есть и другие...

– Я преподаю не в «хорошей» школе, а в довольно трудной, куда стекаются талантливые и при этом невыносимые. Но мне случается преподавать в школах очень разных, в том числе провинциальных. Говорю с полной уверенностью: мы сегодня видим качественный рост ума, таланта и образованности в среднестатистической школе. Такие два подряд поколения. Россия исправно продолжает рожать гениев, только приспособить их не к чему. Приходите в обычную школу, дайте им сочинение на сложную тему – вы получите набор удивительных текстов, до которых сами едва ли додумались бы. Поставьте современному школьнику неразрешимую задачу – и он ее решит. Самолюбие у них дикое.

– Откликнитесь ли вы на предложение прочесть лекцию об образовании в правительстве или в администрации президента?

– Если это приведет к возрождению детской редакции радиовещания, детского телевидения или к созданию института экстремальной педагогики, когда группа педагогов-десантников может вылететь на место и разобраться в трудной школьной ситуации – разумеется. Это то, что меня интересует. Но я никогда не возьму никаких денег и меня не интересует близость к власти.